Нојер се враћа

Аутор:АТВ
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Голман репрезентације Њемачке Мануел Нојер у потпуности се опоравио од повреде листа и спреман је за наступ у првом колу Свјетског првенства против Курасаа у недјељу.
Искусни 40-годишњи чувар мреже уочи Мундијала имао је проблема с повредом коју је задобио крајем маја, због чега је пропустио и завршницу сезоне у Бундеслиги. Ипак, селектор Њемачке Јулијан Нагелсман потврдио је да је Нојер спреман за старт.
"Он је дефинитивно довољно фит да почне утакмицу и из дана у дан је све бољи. Није имао прави ритам, али га је сада пронашао. Играли смо много, имамо пуно повјерење у њега и мислим да нам је за добар Мундијал потребан Нојер у врхунској форми", рекао је Нагелсман.
Нојер се у репрезентацију вратио након скоро двије године паузе, након што га је Нагелсман поново позвао упркос ранијем повлачењу из националног тима.
Голман Бајерн Минхена једини је преостали члан шампионске генерације Њемачке која је 2014. године освојила Свјетско првенство. Ово му је пети Мундијал, чиме је изједначио рекорд легендарног Лотара Матеуса.
Његов повратак додатно је подигао атмосферу у њемачком тиму, који жели да се искупи након два узастопна разочарања и испадања у групној фази.
Млади везиста Александар Павловић посебно је истакао значај Нојера у свлачионици.
"Мануел је врхунски играч. Увијек ми даје савјете, помаже ми на терену и изузетно сам му захвалан на свему што ми говори и што покушавам примијенити", рекао је Павловић.
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