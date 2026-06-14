Ђоковић у опасности да испадне из Топ 10?

Аутор:АТВ
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Новак Ђоковић још увек нема пријављен турнир прије Вимблдона и питање је да ли ћемо га видјети на травнатој подлози прије велике смотре на легендарном комплексу Ол Ингланд Клуба. То има и своје консеквенце, јер ће најбољи свих времена наставити свој пад на АТП листи, па ће изгубити седму позицију коју је држао до данас.
Наиме, Новак ће од понедјељка бити осми на планети, јер га је претекао Данил Медведев и за 50 бодова стао испред њега.
Сада постоји реална опасност да можда оде још ниже до Вимблдона, али оно што је сигурно јесте да неће испасти из Топ 10 до наредног Гренд слема.
Остала су му само још два турнира која би могао да пријави. У Истборну или Мајорки би могао да дода себи бодове, али је мало вјероватно да ће то учинити у недјељи пред сами Вимблдон.
Евентуално, као и много пута до сада, одиграће неку егзибицију која ће га припремити за травнату подлогу.
У међувремену, већ данас би Тејлор Фриц могао да му се примакне на само 40 бодова разлике, те на сљедећем надметању да га претекне.
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Оно што је сигурно јесте да ће Ђоковић бити осми на АТП листи од сутрашње званичне објаве.
Фриц ће бити у позицији да га претекне већ наредне недјеље, док би Флавио Коболи могао да га спусти и на десету позицију уколико буде освојио турнир у Халеу.
Ипак, остаће у Топ 10 апсолутно сигурно макар до краја Вимблдона, јер Александар Бублик који је тачно испод те црте, касни у овом моменту 740 бодова.
Новак на незваничном тениском првенству свијета брани полуфинале, тако да ће морати добро да се напрегне да би сачувао свој тренутни статус, али и можда јурне ка 25. Гренд слем титули.
(Телеграф)
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