Станивуковић пуштен, огласио се након изласка из притвора

АТВ

24.03.2026

13:48

7
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић и предсједник Покрета "Сигурна Српска" пуштен је на слободу након што је задржан приликом уласка у БиХ на граници са Хрватском.

Синоћ сам лишен слободе и задржан у притвору више од 15 сати на граничном прелазу Стара Градишка, односно у полицијској станици, навео је Станивуковић, градоначелник Бањалуке на друштвеним мрежама и додао:

"Разлог је зато што сам одбио да пристанем на понижавање које траје мјесецима, на претресе, псе, вишесатна задржавања без разлога и без икаквих доказа. Четрнаест пута у два мјесеца. И након свих претреса, паса, задржавања и малтретирања ниједном ништа нису пронашли, поставља се питање: шта онда траже? Закон даје право на контролу, али не даје право да се та контрола претвори у систематско малтретирање и злоупотребу", рекао је Станивуковић.

Коментари (7)
