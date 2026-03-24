Станивуковић пуштен, огласио се након изласка из притвора

Аутор:АТВ
24.03.2026
13:48
Коментари:7
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић и предсједник Покрета "Сигурна Српска" пуштен је на слободу након што је задржан приликом уласка у БиХ на граници са Хрватском.
Синоћ сам лишен слободе и задржан у притвору више од 15 сати на граничном прелазу Стара Градишка, односно у полицијској станици, навео је Станивуковић, градоначелник Бањалуке на друштвеним мрежама и додао:
"Разлог је зато што сам одбио да пристанем на понижавање које траје мјесецима, на претресе, псе, вишесатна задржавања без разлога и без икаквих доказа. Четрнаест пута у два мјесеца. И након свих претреса, паса, задржавања и малтретирања ниједном ништа нису пронашли, поставља се питање: шта онда траже? Закон даје право на контролу, али не даје право да се та контрола претвори у систематско малтретирање и злоупотребу", рекао је Станивуковић.
Након нове тортуре у Хрватској, постављам једноставно питање: да ли је ово гранични прелаз из једне земље у другу, или прелаз у неко друго доба у којем европски закони и правила више не важе?— Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D) March 24, 2026
Синоћ сам лишен слободе и задржан у притвору више од 15 сати на граничном прелазу Стара…
Регион
Гдје је Станивуковић? Хрвати кажу да је пуштен ноћас у 2, ПСС тврди да је у притвору
Република Српска
ПСС: Станивуковић још у притвору
Република Српска
Саво Минић о задржавању Станивуковића
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
05
16
04
15
59
15
55
15
54
Тренутно на програму