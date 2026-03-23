Ове бањалучке улице сутра су без струје

23.03.2026
Због најављених радова сутра ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови насеља Крупа на Врбасу и Рацуне струје неће имати од 08:30 до 14:30, док дијелови насеља Драгочај и Мишин Хан струје неће имати од 9 до 11 часова.
Дијелови уица Јована Дучића, Крајишких бригада бр. 6-44, Петра Прерадовића, Ранка Шипке, Тараса Шевченка и Слободана Јовановића без струје остају од 9 до 12 часова.
Од 9 до 14 часова струје неће имати дијелови улица Љевчанска, Владимира Звонара и Стојана Јанковића као и дијелови насеља Перван, Горњи Борковићи, Буквалек, Доња Кола, Перван, Сутурлија и Голеши.
