Станивуковић приведен на граници: "Одбио да отвори кофер, чека одлуку судије"

Аутор:АТВ
24.03.2026
10:48
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић задржан је ноћас на граници са Хрватском те је приведен.
"Градоначелник Бањалуке је синоћ око 22 часа стигао на границу, гдје је, извршен претрес. Станивуковић је одбио да поново отвори кофер ради додатне контроле, након чега су га службеници упозорили да ће, уколико то не учини, бити приведен, што се и догодило око 3 часа ујутру", рекао је Милан Аљетић, овлаштени потписник у Одјељењу за финансије Града Бањалуке
Додао је да се Станивуковић више не налази на граничном прелазу, већ у полицијској станици Стара Градишка, гдје, према доступним информацијама, чека одлуку судије.
Нисам дозволио да ме по 14. пут задржавају, претресају, узимају приватне ствари и да по њима њушкају њихови службени пси.— Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D) March 23, 2026
Готово је извјесно да ће ме хрватска гранична полиција цијелу ноћ задржати на граничном прелазу. И нека ће!
Своје достојанство не дам, а поштовање сам…
