Станивуковић приведен на граници: "Одбио да отвори кофер, чека одлуку судије"

АТВ

24.03.2026

10:48

Фото: X / Draško Stanivuković

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић задржан је ноћас на граници са Хрватском те је приведен.

"Градоначелник Бањалуке је синоћ око 22 часа стигао на границу, гдје је, извршен претрес. Станивуковић је одбио да поново отвори кофер ради додатне контроле, након чега су га службеници упозорили да ће, уколико то не учини, бити приведен, што се и догодило око 3 часа ујутру", рекао је Милан Аљетић, овлаштени потписник у Одјељењу за финансије Града Бањалуке

Додао је да се Станивуковић више не налази на граничном прелазу, већ у полицијској станици Стара Градишка, гдје, према доступним информацијама, чека одлуку судије.

