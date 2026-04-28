Зашто Емирати излазе из ОПЕК-а након 60 година? "Једва чекају испумпавати више нафте"

28.04.2026 18:04

Зашто Емирати излазе из ОПЕК-а након 60 година? "Једва чекају испумпавати више нафте"
Фото: Tanjug/AP

Уједињени Арапски Емирати напустиће Организацију земаља извозница нафте (ОПЕК), деценијама стар такозвани картел највећих свјетских произвођача.

Овај потез представља снажан ударац групацији и одјекнуће глобалним тржиштем нафте у вријеме великих турбуленција изазваних ратом у Ирану, пише Си-Ен-Ен (CNN).

Државна новинска агенција УАЕ-а Вам (WAM) извијестила је данас да земља планира да иступи из ОПЕК-а у петак. Одлука се такође односи и на ОПЕК+, ширу групу која укључује и друге велике произвођаче нафте попут Русије.

Шта ће излазак из картела донијети Емиратима?

У саопштењу агенције наводи се да је одлука услиједила након анализе „садашњих и будућих капацитета“ УАЕ-а, те да је „утемељена на нашем националном интересу и преданости да ефикасно допринесемо задовољавању хитних потреба тржишта“.

УАЕ напуштају ОПЕК, цијене нафте опет иду у небо

Излазак из ОПЕК-а, чији је члан од 1967. године, омогућиће Емиратима — једном од три највећа произвођача у картелу — да се ослободе наметнутих ограничења производње.

Робин Милс, извршни директор консултантске компаније Камар енерџи (QamarEnergy) из Дубаија, појаснио је за Си-Ен-Ен да су квоте ОПЕК-а недавно ограничавале УАЕ на 3,2 милиона барела дневно, док стварни капацитет земље износи готово пет милиона барела дневно.

Какав ће бити утицај на тржишта?

Посљедице повећане производње нафте из УАЕ-а на глобална енергетска тржишта краткорочно ће вјероватно бити ограничене, с обзиром на то да је Хормушки мореуз и даље углавном затворен. Кроз тај мореуз у нормалним околностима пролази велики дио нафте и природног гаса који извозе заливски произвођачи.

„Ипак, то сугерише да ће глобалне залихе бити веће него што би иначе биле, када се Хормушки мореуз поново отвори“, навео је у анализи Дејвид Оксли (David Oxley), главни економиста за климу и сировине у консултантској компанији Капитал економикс (Capital Economics).

„Шира слика је да УАЕ једва чека да повећа производњу нафте“, додао је, истичући да је земља посљедњих година значајно улагала у проширење производних капацитета.

Фокус на националне интересе

У објави на платформи Икс (X), министар енергетике УАЕ-а Сухаил ал Мазруеи (Suhail Al Mazrouei) рекао је да одлука одражава „дугорочне тржишне основе“.

„Остајемо предани енергетској сигурности, обезбјеђујући поуздано, одговорно и нискоугљенично снабдијевање, истовремено подржавајући стабилна глобална тржишта“, поручио је.

Према подацима самог ОПЕК-а, чланице заједно чине нешто више од трећине свјетске производње сирове нафте и 79 одсто укупних доказаних резерви.

Роберт Могијелницки (Robert Mogielnicki), директор консултантске компаније Полисфер адвајзори (Polisphere Advisory) са сједиштем у Паризу, сматра да ова објава одражава „појачан фокус на националне интересе“ међу заливским земљама.

„Ова одлука припремала се неко вријеме, али долази у кључном тренутку за Блиски исток и сам ОПЕК“, изјавио је за Си-Ен-Ен.

