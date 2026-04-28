Гори Париз! Пао је девети гол, Бајерн се враћа!

Фудбалери ПСЖ-а дочекују Бајерн Минхен у Паризу у оквиру полуфиналног меча Лиге шампиона.
Бајерн Минхен је пукао за два минута! Хвича Кварацхелија у 56. минуту на асистенцију Хакимија повећава предност ПСЖ-а на 4:2 за потпуну лудницу у Паризу.
Страсти се нису ни смириле, а услиједила је магија Дембелеа који уз помоћ стативе пласира лопту иза леђа Мануела Нојера за 5:2.
Лудница у Паризу се наставља. ПСЖ је за два минута завршио сломио Бајерн, а за три минута Баварци су се поново вратили у меч. Након центаршута Џошау Кимиха у 65. минуту Упамекано надскаче одбрану и постиже гол за 5:3.
Кратко славље убрзо је продужио Луис Дијаз који у 68. минуту постиже још један гол за Бајерн и враћа њемачку екипу резултатски у игру и поставља 5:4 на семафору.
Након првих 45 минута игре гледаоци могу бити више него задовољни. Пало је пет голова и на полувремену ПСЖ води са 3:2 против Бајерна.
Кренуло је оштро од самог почетка меча. Резултат - пенал за Бајерн! У 17. минуту Хари Кејн доноси предност Баварцима у Паризу.
На то је услиједио двоструки одговор ПСЖ-а. Прво у 24. минуту Хвича Кварацхелија доноси поравнање, а у 33. минуту Невес сервира преокрет Парижана.
Бајерн поново одговара. На асистенцију Павловића у 41. минуту, Михаел Олисе ван шеснаестерца снажно шутира о погађа тачно под пречку за 2:2.
У самом финишу меча поново драма у шеснаестерцу. Алфонсо Дејвис је играо руком у свом шеснаестерцу, да би судија након прегледа ВАР показао на пенал за ПСЖ.
Реализатор је био Дембеле који поново враћа предност ПСЖ-у у петом минуту надокнаде првог полувремена.
"Сједићу негдје на стадиону, можда и близу вас новинара. Процедуре су јасне, знам шта смијем, шта не смијем. Најважније је да ово ријешимо као тим. Увјерен сам да можемо то да изведемо. Замијениће ме Арон Данкс. Ом има искуство вођења утакмица у Енглеској, сједио је на клупи Астон Виле. Како сам се одлучио за њега? Лако. Гласан је на тренинзима и на утакмицама. Имам 100 одсто повјерења у њега и читав стручни штаб".
"Ако постоје тимови који добро нападају, треба знати како се бранити. Кључ? Биће то напад на најбољи могући начин и знање како се бранити против оваквих тимова. Мислите ли да смо освојили Лигу шампиона са Нуњом и Ашрафом који су се бранили? То су два играча која се веома добро бране, али да би се победило, мора се више нападати него бранити. Не преговарамо. Желимо да побиједимо у овој утакмици, као и у другој".
