Спектакл у Њемачкој: Седам голова, црвени картон и Бајерн у полуфиналу Лиге шампиона

Фудбалери Бајерна из Минхена пласирали су се у полуфинале Лиге шампиона након што су са 4:3 савладали Реал Мадрид и у другом мечу. Први меч је завршен резултатом 2:1 за Баварце.
Спектакуларно је почело. Арда Гулер је довео Реал у предност већ у првом минуту. Мануел Нојер је погрешио и додао је лопту у ноге Арди Гулеру који је шутирао из даљине и погодио.
Изједначио је тим из Минхена. Корнер Кимиха, грешка Лунина и онда Павловић са метар главом шаље лопту у мрежу.
Арда Гулер је погодио из слободног ударца за 2:1, а Хари Кејн постиже погодак за 2:2.
Реал Мадрид по трећи пут у мечу је дошао до предности. Килијан Мбапе је постигао погодак. Са тим резултатом се отишло на полувријеме.
Мреже су дуго мировале у другом полувремену, а онда спектакл.
Ушао је Едуардо Камавинга у другом полувремену умјесто Браима Дијаса. Дозволио је Француз себи да за свега неколико минута добије два жута картона и остави своју екипу са играчем мање.
Бајерн је изједначио. Еврогол Луиса Дијаса. Распалио је по лопти Колумбија, а Лунин није могао ништа осим да испрати пут лопте у мрежу, да би Олисе матирао Лунина за коначних 4:3.
Арсенал је исто међу четири, избацио је Спортинг Лисабон упркос 0:0 у реваншу. Први меч 1:0 за „тобџије“.
