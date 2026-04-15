Спектакл у Њемачкој: Седам голова, црвени картон и Бајерн у полуфиналу Лиге шампиона

15.04.2026 22:58

Винисијус на мечу против Бајерна
Фото: Tanjug / AP / Lennart Preiss

Фудбалери Бајерна из Минхена пласирали су се у полуфинале Лиге шампиона након што су са 4:3 савладали Реал Мадрид и у другом мечу. Први меч је завршен резултатом 2:1 за Баварце.

Спектакуларно је почело. Арда Гулер је довео Реал у предност већ у првом минуту. Мануел Нојер је погрешио и додао је лопту у ноге Арди Гулеру који је шутирао из даљине и погодио.

Изједначио је тим из Минхена. Корнер Кимиха, грешка Лунина и онда Павловић са метар главом шаље лопту у мрежу.

Арда Гулер је погодио из слободног ударца за 2:1, а Хари Кејн постиже погодак за 2:2.

Реал Мадрид по трећи пут у мечу је дошао до предности. Килијан Мбапе је постигао погодак. Са тим резултатом се отишло на полувријеме.

Мреже су дуго мировале у другом полувремену, а онда спектакл.

Ушао је Едуардо Камавинга у другом полувремену умјесто Браима Дијаса. Дозволио је Француз себи да за свега неколико минута добије два жута картона и остави своју екипу са играчем мање.

Бајерн је изједначио. Еврогол Луиса Дијаса. Распалио је по лопти Колумбија, а Лунин није могао ништа осим да испрати пут лопте у мрежу, да би Олисе матирао Лунина за коначних 4:3.

Арсенал је исто међу четири, избацио је Спортинг Лисабон упркос 0:0 у реваншу. Први меч 1:0 за „тобџије“.

