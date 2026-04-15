Преминуо чувени фудбалер Реал Мадрида

15.04.2026 10:52

Фото: Танјуг/АП

Свијет фудбала потресла је вијест о смрти Хозеа Емилија Сантамарије, легенде Реал Мадрида и једног од најбољих дефанзиваца свог времена.

Сантамарија је преминуо у 96. години, потврдио је мадридски клуб.

Популарни "Зид", како су га звали због невјероватне чврстине у одбрани, био је кључни дио генерације која је педесетих и шездесетих година прошлог века утемељила мит о Реал Мадриду.

Сантамарија је за Реал наступао од 1957. до 1965. године и у том периоду освојио невјероватних шест титула првака Шпаније и четири Купа европских шампиона (Лига шампиона). Играо је раме уз раме са највећим иконама фудбала попут Ди Стефана, Пушкаша, Гента и Копе, преноси Ало.

