м:тел: Измјене у распореду ТВ канала у складу са правилима РАК-а

АТВ
15.04.2026 10:44

Рука на даљинском управљачу који је окренут према телевизору.
Фото: м:ТЕЛ

Компанија м:тел обавјештава кориснике да су извршене измјене у распореду ТВ канала на њиховим платформама.

Измјене су извршене у складу са Правилом 99/2026 Регулаторне агенције за комуникације БиХ, којим је прописано да се јавни радиотелевизијски сервиси Босне и Херцеговине дистрибуишу у првих девет канала у програмској листи.

У складу с тим, канали јавних сервиса БХТ1 и ФТВ сада су доступни на позицијама 7 и 8.

"Како је ово правило РАК-а ступило на снагу 31. марта ове године, као телеком оператор били смо дужни поступити у складу с њим, поштујући прописане законе и обавезе", поручили су из компаније м:тел.

Из м:тел-а подсјећају да корисници ИПТВ платформе имају могућност креирања листе омиљених канала, чиме могу једноставно прилагодити распоред садржаја властитим навикама гледања.

Паралелно са овим измјенама, компанија је додатно унаприједила ТВ понуду, обогаћујући је новим каналима и садржајима различитих жанрова, како би корисницима омогућила још квалитетније и разноврсније ТВ искуство.

м:тел

ТВ канал

м:тел ИПТВ

