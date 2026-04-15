Никуда без кишобрана: Данас облачно са кишом

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити промјенљиво облачно са кишом, локално јачом уз грмљавину.
Краћи сунчани интервали могући су током јутра, док ће се током дана киша и локално јачи пљускови ширити од југа ка истоку и западу.
На крајњем сјеверу, око ријеке Саве, углавном суво, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен сјевероисточни вјетар.
Највиша дневна температура биће од 13 до 19, на југу до 22 степена Целзијусова, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак и Чемерно осам, Соколац и Бихаћ девет, Сарајево, Билећа, Мркоњић Град и Фоча 10, Бијељина, Тузла, Вишеград, Приједор, Рибник и Рудо 11, Бањалука, Добој, Нови Град и Зеница 12, Требиње 13 и Мостар 14 степени Целзијусових.
