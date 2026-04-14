Запалили намјештај испред зграде, морали реаговати ватрогасци

На паркингу на Алипашином Пољу, у Б фази, вечерас је избио пожар након што је запаљен намјештај испред стамбене зграде.

Како је потврђено из Професионалне ватрогасне бригаде Кантона Сарајево за портал "Аваза", ватрогасци су брзо интервенисали и ставили пожар под контролу.

Више информација о узроку избијања пожара биће познато након завршетка истраге.