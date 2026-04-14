Држављанин Србије тешко рањен у Барселони

14.04.2026 21:42

Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.
Фото: Pexels/Daniel Cruz

Држављанин Србије тешко је рањен данас након што су га у Барселони напале три особе, пренио је шпански портал Ел Касо.

До напада је дошло нешто прије 16 часова по локалном времену на шеталишту Пасео дел Таутат у близини вртова Диагонал Мар у Барселони, а како наводи Ел Касо, нападачи су држављанина Србије напали ножевима, након чега су у њега испалили пет хитаца и побјегли.

Држављанин Србије превезен је у болницу у тешком стању, након што су му дежурне екипе на лицу мјеста пружиле прву помоћ.

На мјесто напада у Барселони упућене су јаке полицијске снаге, укључујући и специјалне јединице.

Потрага за нападачима и даље је у току.

Полиција је блокирала подручје у близни мјеста напада.

