Држављанин Србије тешко рањен у Барселони

Држављанин Србије тешко је рањен данас након што су га у Барселони напале три особе, пренио је шпански портал Ел Касо.
До напада је дошло нешто прије 16 часова по локалном времену на шеталишту Пасео дел Таутат у близини вртова Диагонал Мар у Барселони, а како наводи Ел Касо, нападачи су држављанина Србије напали ножевима, након чега су у њега испалили пет хитаца и побјегли.
Држављанин Србије превезен је у болницу у тешком стању, након што су му дежурне екипе на лицу мјеста пружиле прву помоћ.
На мјесто напада у Барселони упућене су јаке полицијске снаге, укључујући и специјалне јединице.
Потрага за нападачима и даље је у току.
Полиција је блокирала подручје у близни мјеста напада.
