Ужас: Младић пронађен на улици у локви крви, преминуо на путу до болнице

У београдском насељу Кијево у општини Раковица пролазници су на улици пронашли крвавог младића са тешким повредама главе, сазнаје Телеграф.
Хитна помоћ је брзо дошла по повријеђеног младића, који је све вријеме био без свијести, међутим, на путу до болнице је преминуо.
Тијело младића биће послато на обдукцију која ће утврдити да ли је повреде задобио приликом пада или је нападнут.
Тужилаштво је обавијештено о случају.
