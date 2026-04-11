Ужас у стану: Посвађао се са женом па јој сјекао руке

У Новом Београду ноћас је ухапшен Д.Б. (47) због сумње да је, након свађе ножем повриједио своју партнерку З.В. (33), држављанку Хрватске.
Како Телеграф сазнаје, до инцидента је дошло у стану у којем су боравили, након чега је осумњичени, како се сумња, узео нож и нанио повреде жени.
Повријеђена З.В. је хитно превезена у Земунску болницу, гдје јој је указана љекарска помоћ и гдје је збринута.
Осумњичени Д.Б. је приведен и задржан у полицији, а даљи рад на случају је у току.
