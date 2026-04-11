Детаљи несреће у Бихаћу: Настрадао брат бившег играча ФК Сарајево

У саобраћајној несрећи која се десила данас, 11. априла у Рипчу код Бихаћа настрадао је Адис Капић (42) из Цазина.
Ријеч је о брату бившег играча ФК Сарајево, Рифета Капића, пише Аваз.
Подсјећамо, несрећа се десила данас око 20 минута након поноћи.
Трагедија: Слетио камионом у Уну, није му било помоћи
"Десила се саобраћајна несрећа у којој је камион слетио у ријеку Уну код Лавовског моста у насељу Рипач", рекла је портпаролка МУП-а УСК Азра Малкић и додала:
"Једна особа је смртно страдала, утопила се у ријеци Уни".
