Logo
Large banner

Трагедија: Слетио камионом у Уну, није му било помоћи

Аутор:

АТВ
11.04.2026 12:26

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

У саобраћајној несрећи у Бихаћу данас, 11. априла погинуо је мушкарац.

Несрећа се догодила у мјесту Рипач.

"У 00:20 сати десила се саобраћајна несрећа у којој је камион слетио у ријеку Уну код Лавовског моста у насељу Рипач", рекла је портпаролка МУП-а УСК Азра Малкић и додала:

"Једна особа је смртно страдала, утопила се у ријеци Уни".

Увиђај је још увијек у току.

art radar

Емисије

"Чекали су се јутарњи сати да би се увиђај могао урадити", рекла је Малкићева за Аваз.

Узрок несреће још увијек није познат

Према незваничним информацијама, у несрећи је смртно страдао А.К. из Цазина.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бихаћ

Камион

Саобраћајна несрећа

погинуо мушкарац

несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Арт радар: Култура од Приједора до Венеције

Емисије

Арт радар: Култура од Приједора до Венеције

36 мин

0
Васкршња јаја офарбана у црвену боју

Савјети

Да ли је гријех фарбати јаја на Велику суботу?

38 мин

0
Мађарски премијер Виктор Орбан обраћа се својим присталицама током предизборног скупа у Секешфехервару, Мађарска.

Свијет

Орбан: ЕУ мора признати пораз, Европи требају руске сировине

48 мин

0
Од 15. априла два знака коначно пуне новчанике

Занимљивости

Од 15. априла два знака коначно пуне новчанике

43 мин

0

Више из рубрике

У судару код Бијељине повријеђен возач

Хроника

У судару код Бијељине повријеђен возач

1 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Хроника

Мушкарца (46) прегазио аутомобил

4 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Трагедија код Жепча: Пјешак погинуо у тешкој несрећи

4 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Пуцњава у центру града: Трагови крви видљиви на тротоару

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

51

Мушкарци, обратите пажњу: Ово су јасни знакови да вас жена више не воли

12

37

Пуцао на младића на улици, докрајчио га у кафани гд‌је се сакрио

12

29

Тришић Бабић: Нека нас васкршња радост подсјети на непролазне вриједности праштања

12

28

Дјевојка (19) погинула у тешкој саобраћајној несрећи

12

26

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner