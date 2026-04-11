Трагедија: Слетио камионом у Уну, није му било помоћи

Аутор:АТВ
Коментари:0
У саобраћајној несрећи у Бихаћу данас, 11. априла погинуо је мушкарац.
Несрећа се догодила у мјесту Рипач.
"У 00:20 сати десила се саобраћајна несрећа у којој је камион слетио у ријеку Уну код Лавовског моста у насељу Рипач", рекла је портпаролка МУП-а УСК Азра Малкић и додала:
"Једна особа је смртно страдала, утопила се у ријеци Уни".
Увиђај је још увијек у току.
Емисије
Арт радар: Култура од Приједора до Венеције
"Чекали су се јутарњи сати да би се увиђај могао урадити", рекла је Малкићева за Аваз.
Узрок несреће још увијек није познат
Према незваничним информацијама, у несрећи је смртно страдао А.К. из Цазина.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
51
12
37
12
29
12
28
12
26
Тренутно на програму