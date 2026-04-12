Стижу облаци са сјевера Африке: Ево када се очекују пијесак и сахарска киша

Аутор:АТВ
Коментари:0
Прелијеп прољећни дан у Србуји. У већем дијелу земље је сунчано, уз температуре око 15 степени. Максимална температура биће данас до 20 степени.
У овом часу снажан циклон са сјевера Атлантика доноси олујно невријеме сјеверној и западној Европи, а облаци и хланди фронт са падавинама стигли су до Алпа.
Република Српска
Истовремено, формирао се и секундарни циклон изнад сјевера Африке са центром изнад сјеверног Алжира.
Он условљава јаке олује са грмљавином и обилне падавине од сјевера Алжира преко Туниса до Италије, а овај облачни и падавински систем премјешта се према Јадрану и нашем подручју заједно са премјештањем центра циклона преко сјевера Туниса и Тиренског мора ка Ђеновском заливу.
Србија и Балкан налазе се у предњем дијелу циклона. Снажно висинско јужно струјање са сјевера Африке до овог подручја условљава прилив веома топле ваздушне масе, а уједно стижу и честице пијеска и прашине из Сахаре.
Наредних дана атмосфера ће бити замућена, па се у предјелима са падавинама очекују и обојене падавине (крвава киша). Дакле, киша ће садржати честице пустињског пијеска, а боја падавина зависиће од боје честица пијеска.
Свијет
И док се над централним Медитераном налази циклон, над истоком Европе је антициклон. Како ће се Србија налазити између ова два система, наредних дана очекује се веома вјетровито вријеме.
У понедјељак и уторак дуваће умјерен до појачан југоисточни вјетар, у кошавском подручју веома јак, са ударима преко 50 км/х.
На југу Баната и у доњем дијелу Подунавља очекују се олујни удари кошаве од 80 км/х.
Најјачи вјетар очекује се у Вршцу.
Вјетровитро ће бити до сриједе, а најјачи ударе кошаве очекују се у понедјељак увече, током ноћи и у уторак ујутро.
У сриједу ће кошава слабити, а послије подне вјетар ће бити у скретању на сјеверозаапдни и то прво у Бачкој, у Срему и у Подрињу.
Максимална температура биће углавном око 20 степени.
Свијет
Након данашњег сунчаног дана, наредних дана биће доста облака над Србином. Облаци са сјевера Африке, централног Медитерана и Јадрана већ ноћас стиже до југозапада Србије, а у понедјељак током дана и до осталих. Од уторка очекује се честа појава кише и локалних пљускова са грмљавином
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Србија
5 ч0
Србија
16 ч0
Србија
19 ч0
Србија
20 ч0
Најновије
Најчитаније
14
07
14
07
13
57
13
54
13
38
Тренутно на програму