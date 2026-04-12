Стижу облаци са сјевера Африке: Ево када се очекују пијесак и сахарска киша

Аутор:

АТВ
12.04.2026 13:23

Фото: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Прелијеп прољећни дан у Србуји. У већем дијелу земље је сунчано, уз температуре око 15 степени. Максимална температура биће данас до 20 степени.

У овом часу снажан циклон са сјевера Атлантика доноси олујно невријеме сјеверној и западној Европи, а облаци и хланди фронт са падавинама стигли су до Алпа.

Синоптичка ситуација

Истовремено, формирао се и секундарни циклон изнад сјевера Африке са центром изнад сјеверног Алжира.

Он условљава јаке олује са грмљавином и обилне падавине од сјевера Алжира преко Туниса до Италије, а овај облачни и падавински систем премјешта се према Јадрану и нашем подручју заједно са премјештањем центра циклона преко сјевера Туниса и Тиренског мора ка Ђеновском заливу.

Србија и Балкан налазе се у предњем дијелу циклона. Снажно висинско јужно струјање са сјевера Африке до овог подручја условљава прилив веома топле ваздушне масе, а уједно стижу и честице пијеска и прашине из Сахаре.

Наредних дана атмосфера ће бити замућена, па се у предјелима са падавинама очекују и обојене падавине (крвава киша). Дакле, киша ће садржати честице пустињског пијеска, а боја падавина зависиће од боје честица пијеска.

И док се над централним Медитераном налази циклон, над истоком Европе је антициклон. Како ће се Србија налазити између ова два система, наредних дана очекује се веома вјетровито вријеме.

У понедјељак и уторак дуваће умјерен до појачан југоисточни вјетар, у кошавском подручју веома јак, са ударима преко 50 км/х.

На југу Баната и у доњем дијелу Подунавља очекују се олујни удари кошаве од 80 км/х.

Најјачи вјетар очекује се у Вршцу.

Вјетровитро ће бити до сриједе, а најјачи ударе кошаве очекују се у понедјељак увече, током ноћи и у уторак ујутро.

У сриједу ће кошава слабити, а послије подне вјетар ће бити у скретању на сјеверозаапдни и то прво у Бачкој, у Срему и у Подрињу.

Максимална температура биће углавном око 20 степени.

Након данашњег сунчаног дана, наредних дана биће доста облака над Србином. Облаци са сјевера Африке, централног Медитерана и Јадрана већ ноћас стиже до југозапада Србије, а у понедјељак током дана и до осталих. Од уторка очекује се честа појава кише и локалних пљускова са грмљавином

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

невријеме

сахарска киша

вјетар

Африка

Прољеће 2026

