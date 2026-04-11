Најпознатији српски змијоловац шокирао открићем уочи Васкрса

Најпознатији српски змијоловац Владица Станковић шокирао је све снимком свог открића у Мерошини уочи Васкрса. Он је интервенисао приликом радова на водоводу.
Владица је у шахту пронађено шест змија, међу којима и степски смук, који су потом измјештени у природно станиште.
Појавио се узнемирујући снимак погибије дјевојчице у Новом Пазару
"Мерошина, 11. април, ради се вода и приликом прегледа шахта гдје треба да се прикључи вода. Проблем је, нашли смо змије. Једна је већ била на излазу. Имамо их ту пуно. Лијепи озбиљни примјерци, смукови степски мало им је хладно па су се завукли“, објашњава Станковић и додаје:
"Сад ћемо да их вратимо у природно станиште“, истиче Станковић.
Наиме, у шахту је било шест змија. Иначе, Степски смук је неотровна змија.
Испред Удружења за заштиту гмизаваца и животне средине "Поскок“ из Владичиног Хана огласио се ове суботе "господар змија са југа", предсједник Удружења Владица Станковић.
Афера љубавног троугла дрма цијели град
Приликом сваке интервенције Станковић указује на значај гмизаваца у природи.
“Змије су заштићена врста и у Србији и ниједна животиња као змија не може да очисти глодаре, који су преносиоци многих болести, зато су важне у ланцу исхране. Такву улогу међу змијама посебно има степски смук”, навели су.
Станковић апелује да змије не би требало убијати, јер имају велики значај у ланцу исхране у природи. Он истиче да нема разлога за панику, да је уколико се змије примијете најважније обавијестити Удружење за заштиту гмизаваца и животне средине "Поскок“, јер како каже змија никад не напада ако је не угрозите.
Након интервенције у Мерошини он уз осмијех каже “кренула лијепа сезона”.
