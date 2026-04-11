Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу, након интензивног рада, ухапсили су В.Д. (27) из Лесковца због сумње да је убио младића (25).
Он се сумњичи да је данас, 11. априла око 1.20 часова, најприје на улици испалио више хитаца у правцу двадесетпетогодишњег мушкарца, а потом и у угоститељском објекту у Улици Славка Златановића, гдје је оштећени покушао да се сакрије.
Од нанесених повреда младић је преминуо на лицу мјеста.
Након тога В. Д. се удаљио са мјеста догађаја, а интензивним радом полиција га је идентификовала и ухапсила.
Осумњиченом је по налогу Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен овом тужилаштву.
Хроника
Дјевојка (19) погинула у тешкој саобраћајној несрећи
Он се терети да је извршио кривична дјела убиство и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Хроника
Трагедија: Слетио камионом у Уну, није му било помоћи
