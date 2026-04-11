Пуцао на младића на улици, докрајчио га у кафани гд‌је се сакрио

11.04.2026 12:37

Фото: МУП Србије

Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу, након интензивног рада, ухапсили су В.Д. (27) из Лесковца због сумње да је убио младића (25).

Он се сумњичи да је данас, 11. априла око 1.20 часова, најприје на улици испалио више хитаца у правцу двадесетпетогодишњег мушкарца, а потом и у угоститељском објекту у Улици Славка Златановића, гд‌је је оштећени покушао да се сакрије.

Од нанесених повреда младић је преминуо на лицу мјеста.

Након тога В. Д. се удаљио са мјеста догађаја, а интензивним радом полиција га је идентификовала и ухапсила.

Осумњиченом је по налогу Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен овом тужилаштву.

Дјевојка (19) погинула у тешкој саобраћајној несрећи

Он се терети да је извршио кривична д‌јела убиство и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

Трагедија: Слетио камионом у Уну, није му било помоћи

Више из рубрике

Истрага утврдила како је дошло до трагедије прије 4 мјесеца

Србија

Истрага утврдила како је дошло до трагедије прије 4 мјесеца

15 ч

0
Враћа се снијег: Упаљено агрометеоролошко упозорење

Србија

Враћа се снијег: Упаљено агрометеоролошко упозорење

16 ч

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Србија

Влада Србије додатно смањила акцизе на гориво

17 ч

0
Пожар у згради Старог млина у Обреновцу.

Србија

Гори зграда Старог млина, густ дим се шири градом

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

51

Мушкарци, обратите пажњу: Ово су јасни знакови да вас жена више не воли

12

37

Пуцао на младића на улици, докрајчио га у кафани гд‌је се сакрио

12

29

Тришић Бабић: Нека нас васкршња радост подсјети на непролазне вриједности праштања

12

28

Дјевојка (19) погинула у тешкој саобраћајној несрећи

12

26

Трагедија: Слетио камионом у Уну, није му било помоћи

