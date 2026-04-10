Влада Србије додатно смањила акцизе на гориво

Влада Србије донијела је нову одлуку о додатном смањењу акциза на гориво које ће бити ниже за укупно 25 одсто у односу на оно што је предвиђено Законом о акцизама, како би се спријечио већи раст цијена нафтних деривата.
Према тој одлуци ниво акцизе је додатно смањен са 20 на 25 одсто у односу на законски ниво.
Како је објављено у Службеном гласнику у периоду до 24. априла 2026. године, акциза на безоловни бензин износиће 54 динара по литру, док је за дизел одређена на 55,53 динара.
Влада Србије донијела је средином марта одлуку о привременом смањењу износа акциза на дерифате нафте и то за 20 одсто.
Како су навели из Министарства финансија због раста цијена сирове нафте на светском тржишту држава преузима терет на себе и смањује износе акциза на оловни бензин, безоловни бензин, односно бензин и гасна уља или дизел.
Максимална малопродајна цијена евродизела до 17. априла износиће 217 динара, а бензин ће коштати 191 динар по литру.
