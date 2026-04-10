Беба рођена на бензинској пумпи: Објављена прва фотографија из возила Хитне помоћи

Љепота живота. Овим ријечима је градска општина Сопот описала фотографију из возила Хитне помоћи која је збринула новорођену бебу и маму са бензинске пумпе у Сопоту.
"Постоје тренуци који нас подсјете колико је живот чудесан и лијеп. Око 18.20 часова, 9. априла, на бензинској пумпи на ауто-путу код Малог Пожаревца, на свијет је дошао један мали дјечак, доносећи неизмјерну радост својим родитељима", наводе у општини, па додају:
"Још један нови становник наше планете, а коме ће се као мјесто рођења водити Мали Пожаревац – један необичан почетак једне велике животне приче.
Екипа Хитне службе Дома здравља у Сопоту реаговала је одмах по пријави и у најкраћем року стигла на лице мјеста, гдје је порођај већ био завршен. Са пажњом, смиреношћу и истинском посвећеношћу, преузели су бригу о храброј мами и новорођенчету, обезбиједивши им сигуран и миран пут до породилишта.
У оваквим тренуцима најбоље се види права вриједност људи који брину о нама – не само кроз знање и професионалност, већ и кроз људскост, топлину и осјећај сигурности који пружају.
У овој акцији учествовали су докторка Милица Стијовић, медицинска сестра Александра Ђорђевић Павловић ивозач Драган Савкић.
Од срца честитамо поносним родитељима и желимо да дјечак одраста здрав, срећан и окружен љубављу, уз безброј лијепих тренутака који су тек пред њим.
Поносни смо на нашу Хитну службу и Дом здравља у Сопоту – јер у најважнијим тренуцима, они нису само први, већ су и најсигурнија подршка", поносно закључују на крају.
