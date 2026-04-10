Мистериозна порука Трампа пред почетак преговора

10.04.2026 17:31

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је "најмоћнији ресет на свијету" уочи планираних мировних преговора Вашингтона и Техерана.

Трамп је поруку о најмоћнијем ресету на свијету написао на друштвеној мрежи "Трут соушл".

Амерички предсједник је раније пристао на двоседмични прекид ватре са Ираном, а Техеран је заузврат пристао да током преговора држи отвореним Ормуски мореуз.

Потпредсједник Сједињених Држава Џејмс Дејвид Венс изразио је наду у позитиван исход предстојећих преговора САД и Ирана, којима посредује Пакистан.

Очекује се да ће мировни преговори Вашингтона и Техерана у Исламабаду почети сутра ујутру.

