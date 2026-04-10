Мистериозна порука Трампа пред почетак преговора

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је "најмоћнији ресет на свијету" уочи планираних мировних преговора Вашингтона и Техерана.
Трамп је поруку о најмоћнијем ресету на свијету написао на друштвеној мрежи "Трут соушл".
Република Српска
Амерички предсједник је раније пристао на двоседмични прекид ватре са Ираном, а Техеран је заузврат пристао да током преговора држи отвореним Ормуски мореуз.
Потпредсједник Сједињених Држава Џејмс Дејвид Венс изразио је наду у позитиван исход предстојећих преговора САД и Ирана, којима посредује Пакистан.
Свијет
Очекује се да ће мировни преговори Вашингтона и Техерана у Исламабаду почети сутра ујутру.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму