Венс послао упозорење Ирану

Аутор:

АТВ
10.04.2026 15:30

Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.
Фото: Tanjug/AP/Jonathan Ernst

Потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс упозорио је Иран да не покушава да "манипулише" америчку страну, истичући да Вашингтон остаје спреман за преговоре уколико Техеран приступи дијалогу у доброј вјери.

Венс је, прије поласка у Исламабад на преговоре, рекао да очекује конструктиван исход разговора, али је нагласио да ће став америчке стране зависити од понашања иранских представника.

Џејла Рамовић 1004

Сцена

Џејла Рамовић објавила 1004, шири се одушевљење

- Радујемо се преговорима и вјерујем да ће бити позитивни. Ако Иран буде преговарао у доброј вјери, спремни смо на отворен приступ - навео је он, преноси Асошиејтед прес.

Он је додао да ће, уколико дође до покушаја обмане, амерички преговарачки тим заузети знатно оштрији приступ.

- Ако покушају да нас преваре, неће наићи на пријемчив став наше делегације - поручио је Венс и додао да је амерички предсједник Доналд Трамп "дао неке прилично јасне смјернице" о томе како би преговори требало да теку.

Међутим, Венс није открио детаље и није одговарао на питања новинара који су путовали са њим.

Према наводима америчких званичника, преговори у Пакистану дио су шире дипломатске иницијативе усмјерене ка смањењу тензија и могућем окончању сукоба који траје више од мјесец дана.

Ротација полиција

Свијет

Полиција ухапсила Србина због напада у ком су повријеђене четири старије особе

У делегацији, поред Венса, налазе се и специјални изасланик америчког предсједника Стив Виткоф и савјетник Џаред Кушнер.

Америчка администрација је саопштила да је циљ разговора постизање одрживог споразума, док детаљи о формату преговора нису прецизирани.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Авион, лет

Свијет

Аеродроми широм Европе у проблему: Остају без основног средства

2 ч

0
Салата од сријемуша сервирана у тањиру са индијским орасима и наренданим сиром.

Здравље

Најздравија биљка прољећа: Чисти организам од токсина

2 ч

0
Дрогирао супругу, силио је на проституцију са 120 мушкараца

Свијет

Дрогирао супругу, силио је на проституцију са 120 мушкараца

2 ч

0
Аутопраоница

Ауто-мото

Ово су највеће грешке које многи праве у аутоперионици: Обратите пажњу, могло би скупо да вас кошта

2 ч

0

Више из рубрике

Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Полиција ухапсила Србина због напада у ком су повријеђене четири старије особе

2 ч

0
Авион, лет

Свијет

Аеродроми широм Европе у проблему: Остају без основног средства

2 ч

0
Дрогирао супругу, силио је на проституцију са 120 мушкараца

Свијет

Дрогирао супругу, силио је на проституцију са 120 мушкараца

2 ч

0
Saobraćaj Ormuski moreuz

Свијет

Поморски саобраћај кроз Ормуски мореуз се једва одвија: Хиљаде бродова на чекању

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

26

Орбан уочи избора: У недјељу не бирамо само владу, већ и судбину наше земље

17

24

Објављен видео резиме Трампове посјете Бањалуци: Потврђен значај Српске

17

16

Жена се закуцала у двије дјевојчице на тротинету: Једна преминула на путу до болнице

17

07

Мушкарац страдао приликом превртања трактора

16

53

Кина представила ново оружје које испаљује до 2.000 метака у минути

