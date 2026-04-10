Венс послао упозорење Ирану

Потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс упозорио је Иран да не покушава да "манипулише" америчку страну, истичући да Вашингтон остаје спреман за преговоре уколико Техеран приступи дијалогу у доброј вјери.
Венс је, прије поласка у Исламабад на преговоре, рекао да очекује конструктиван исход разговора, али је нагласио да ће став америчке стране зависити од понашања иранских представника.
- Радујемо се преговорима и вјерујем да ће бити позитивни. Ако Иран буде преговарао у доброј вјери, спремни смо на отворен приступ - навео је он, преноси Асошиејтед прес.
Он је додао да ће, уколико дође до покушаја обмане, амерички преговарачки тим заузети знатно оштрији приступ.
- Ако покушају да нас преваре, неће наићи на пријемчив став наше делегације - поручио је Венс и додао да је амерички предсједник Доналд Трамп "дао неке прилично јасне смјернице" о томе како би преговори требало да теку.
Међутим, Венс није открио детаље и није одговарао на питања новинара који су путовали са њим.
Према наводима америчких званичника, преговори у Пакистану дио су шире дипломатске иницијативе усмјерене ка смањењу тензија и могућем окончању сукоба који траје више од мјесец дана.
У делегацији, поред Венса, налазе се и специјални изасланик америчког предсједника Стив Виткоф и савјетник Џаред Кушнер.
Америчка администрација је саопштила да је циљ разговора постизање одрживог споразума, док детаљи о формату преговора нису прецизирани.
(Танјуг)
