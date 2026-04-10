Најздравија биљка прољећа: Чисти организам од токсина

Аутор:АТВ
Коментари:0
У народу се вјерује да ниједна биљка не чисти организам, посебно систем за варење и крв, као сријемуш. Управо зато носи титулу једне од најздравијих прољећних биљака.
Познат је и као медвеђи лук, јер се вјерује да га медвједи једу након зимског сна како би очистили организам.
Пошто сушењем губи љековита својства, препоручује се конзумирање искључиво у свјежем стању. Сматра се и једном од најљековитијих биљака у природи.
Послије зиме, сријемуш брзо помаже организму да се ослободи штетних материја. Богат је етеричним уљима, минералима, витамином Ц, каротином, протеинима, мастима и алицином.
Љековити су млади прољећни листови који се беру крајем марта, током априла и маја, док се луковице скупљају љети и у јесен.
Љ!ековито дејство
Његово дејство слично је бијелом луку, захваљујући високој концентрацији сумпорних једињења.
Сматра се да помаже код:
Користан је и код респираторних тегоба попут бронхитиса и астме, јер олакшава искашљавање и дисање. Дјелује антибактеријски и може помоћи код цријевних паразита, као и код рана које споро зарастају.
Листови сријемуша могу се користити на различите начине:
Може се припремати слично као спанаћ или користити као зелена салата. Препознатљив је по мирису бијелог лука када се лист протрља међу прстима.
Глава – ублажава главобољу и штити од можданог удара
Друштво
Сутра облачно и топлије него данас
Плућа – помаже код респираторних проблема
Срце – јача крвне судове и регулише притисак
Крв – смањује холестерол и чисти крвоток
Стомак – побољшава варење и штити желудац
Сријемуш је једноставан, природан и изузетно користан додатак исхрани, посебно у прољећним мјесецима када је организму потребно чишћење и опоравак.
(Ало)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Свијет
3 ч0
БиХ
3 ч4
Најновије
Најчитаније
17
24
17
16
17
07
16
53
16
42
Тренутно на програму