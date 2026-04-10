Најздравија биљка прољећа: Чисти организам од токсина

10.04.2026 15:06

Салата од сријемуша сервирана у тањиру са индијским орасима и наренданим сиром.
У народу се вјерује да ниједна биљка не чисти организам, посебно систем за варење и крв, као сријемуш. Управо зато носи титулу једне од најздравијих прољећних биљака.

Познат је и као медвеђи лук, јер се вјерује да га медвједи једу након зимског сна како би очистили организам.

policija svedska tanjug ap Fredrik Sandberg (3)

Свијет

Дрогирао супругу, силио је на проституцију са 120 мушкараца

Пошто сушењем губи љековита својства, препоручује се конзумирање искључиво у свјежем стању. Сматра се и једном од најљековитијих биљака у природи.

Почиње сезона

Послије зиме, сријемуш брзо помаже организму да се ослободи штетних материја. Богат је етеричним уљима, минералима, витамином Ц, каротином, протеинима, мастима и алицином.

Љековити су млади прољећни листови који се беру крајем марта, током априла и маја, док се луковице скупљају љети и у јесен.

Љ!ековито дејство

Његово дејство слично је бијелом луку, захваљујући високој концентрацији сумпорних једињења.

илу-аутопраоница-10042026

Ауто-мото

Ово су највеће грешке које многи праве у аутоперионици: Обратите пажњу, могло би скупо да вас кошта

Сматра се да помаже код:

  • повишеног крвног притиска
  • артериосклерозе
  • проблема са желуцем и цријевима
  • болести јетре.

Користан је и код респираторних тегоба попут бронхитиса и астме, јер олакшава искашљавање и дисање. Дјелује антибактеријски и може помоћи код цријевних паразита, као и код рана које споро зарастају.

61a4e094b9cbe Oblačno

Друштво

Сутра облачно и топлије него данас

Употреба у кухињи

Листови сријемуша могу се користити на различите начине:

  • као додатак салатама
  • у варивима
  • уз јаја
  • у намазима (са маслацем или крем сиром)
  • као зачин за супе и чорбе

Може се припремати слично као спанаћ или користити као зелена салата. Препознатљив је по мирису бијелог лука када се лист протрља међу прстима.

За шта је све добар

Глава – ублажава главобољу и штити од можданог удара

Плућа – помаже код респираторних проблема

Срце – јача крвне судове и регулише притисак

Крв – смањује холестерол и чисти крвоток

Стомак – побољшава варење и штити желудац

Сријемуш је једноставан, природан и изузетно користан додатак исхрани, посебно у прољећним мјесецима када је организму потребно чишћење и опоравак.

Прочитајте више

Радници Жељезнице Републике Српске поправљају пругу

Друштво

Поново успостављен саобраћај на релацији Добој - Бањалука

2 ч

0
Samsung Galaxy A57 5G и Galaxy A37 5G сада доступни у БиХ

Наука и технологија

Samsung Galaxy A57 5G и Galaxy A37 5G сада доступни у БиХ

3 ч

0
Saobraćaj Ormuski moreuz

Свијет

Поморски саобраћај кроз Ормуски мореуз се једва одвија: Хиљаде бродова на чекању

3 ч

0
Елек: Да навијам за заставу испод које ми је отац био мучен? Нећу, тачка

БиХ

Елек: Да навијам за заставу испод које ми је отац био мучен? Нећу, тачка

3 ч

4

Више из рубрике

Прољеће-жена

Здравље

Зашто је витамин Ц важан за жене?

20 ч

0
Жена погинута главом на кољенима сједи на кревету због проблема са сном

Здравље

Шта се дешава са тијелом када не спавамо?

1 д

0
Дјевојка у бијелој мајици сједи испред лаптопа и држи се за главу.

Здравље

Пет навика због који се гојите: Неке немају везе са храном

1 д

0
Мушкарац се држи за главу због умора.

Здравље

Ово су симптоми недостатка жељеза у крви: Препознајте их на вријеме

2 д

0

