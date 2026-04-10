Samsung Galaxy A57 5G и Galaxy A37 5G сада доступни у БиХ

Компанија Самсунг Електронис (Samsung Electronics) најавила је службени почетак продаје модела Galaxy А57 5G и Galaxy А37 5G, посљедњих уређаја из Galaxy A серије који доносе актуелне мобилне иновације компаније Самсунг, укључујући унапријеђени Awesome Intelligence , а чија почетна цијена креће од 819 КМ.
Овогодишња Galaxy А серија потврђује посвећеност компаније Самсунг ширењу АИ могућности на већи број уређаја и оснаживању корисника да искористе предности интуитивне вјештачке интелигенције која поједностављује свакодневне задатке. Galaxy А57 5G и Galaxy А37 5G унапрјеђују искуства на која се корисници свакодневно ослањају, кроз побољшане перформансе, камеру и екран, као и унапријеђену издржљивост и безбједност. Уз шест генерација надоградњи оперативног система и дугорочну безбједносну подршку, нова Galaxy А серија је дизајнирана да траје.
Galaxy А57 5G и Galaxy А37 5G доступни су од 10. априла у Босни и Херцеговини. Почетна цијена за Galaxy А57 5G износи 999 КМ, док Galaxy А37 5G почиње од 819 КМ.
Samsung Galaxy A57 5G
Меморијска конфигурација – Препоручена цијена
8/128GB – 999 КМ
8/256GB – 1.129 КМ
12/512GB – 1.469 КМ
Samsung Galaxy A37 5G
Меморијска конфигурација – Препоручена цијена
6/128GB – 819 КМ
8/256GB – 999 КМ
Galaxy А57 5G доступан је у бојама феноменална тамно плава, феноменална сива, феноменална ледено плава и феноменална лила , док Galaxy А37 5G долази у бојама феноменална лаванда, феноменална тамно сива, феноменална сиво-зелена и феноменална бијела.
Уз најновији One UI 8.5, Galaxy А57 5G и А37 5G доносе најновије АИ иновације ширем кругу корисника кроз Awesome Intelligence, који омогућава лакше обављање свакодневних задатака, али и нове начине за креирање садржаја и продуктивност.
Функција Voice Transcription сада је доступна у апликацији Voice Recorder, омогућавајући једноставно претварање говора у текст и превођење снимака састанака, предавања или позива, као и транскрипцију говорне поште у текст.
Функцији AI Select је сада једноставније приступити дугим притиском на Edge Panel омогућавајући корисницима да брзо издвоје текст или креирају садржај директно са екрана, без ручног бирања. Подржана је и опција Drag & Drop у Multi-Windows режиму, што омогућава једноставно премјештање слика у Samsung Notes или Photo Editor за бржу обраду.
Awesome Intelligence додатно поједностављује уређивање фотографија. Функција Object Eraser омогућава природније уклањање нежељених елемената са фотографија, попут пролазника у позадини или гужве у кафићу. На моделу Galaxy А57 5G, функција Best Face подржава већи број фотографија и континуирано снимање, што олакшава прављење савршених групних фотографија на којима сви изгледају најбоље. Популарни алати попут Filters и Edit Suggestions помажу корисницима да брзо унаприједе и подјеле своје тренутке без додатног труда, док Galaxy А57 5G доноси и функцију Auto Trim за још једноставнију обраду видео садржаја.
Функција Circle to Search with Google додаје препознавање више објеката, па корисници могу лако да истраже више елемената на једној слици - од одјевне комбинације до пратећих додатака, све у оквиру једне претраге.
Нова Galaxy А серија додатно проширује искуство Awesome Intelligence кроз избор агената осмишљених да поједноставе свакодневне задатке, од претраге до организације планова или лаког подешавања уређаја. Као конверзацијски агент на уређају, унапријеђени Bihbu омогућава корисницима интуитивно управљање Galaxy подешавањима и функцијама путем природног језика, док Gemini олакшава обављање сложенијих задатака кроз интеграцију са уграђеним Galaxy апликацијама и одабраним апликацијама трећих страна, пружајући бржу и интуитивнију интеракцију.
Како вјештачка интелигенција постаје све дубље интегрисана у мобилна искуства, перформансе камере и даље остају кључне за свакодневну употребу и задовољство које корисници очекују.
Galaxy А57 5G и А37 5G доносе свјетлије и јасније фотографије захваљујући унапријеђеном хардверу камере и побољшаном Image Signal Processor-u (ISP). Уређаји имају троструки систем камера са главним сензором од 50 MP, који омогућава оштре и детаљне фотографије у различитим условима освјетљења, без потребе за ручним подешавањима.
Када се свјетла пригуше, камера модела Galaxy А57 5G и А37 5G се беспријекорно прилагођава уз унапријеђени Nightographu, омогућавајући снимање јасних и реалистичних фотографија и видео записа чак и у условима слабог освјетљења.
Galaxy А57 5G подиже фотографију на виши ниво захваљујући унапријеђеној обради слике која изоштрава детаље и смањује шум, за још јасније и живописније резултате. Омогућава богат контраст и уравнотежене боје чак и у захтјевним условима освјетљења, док бржи окидач омогућава корисницима да тренутно забиљеже пролазне тренутке уз већу јасноћу.
Galaxy А57 5G и А37 5G такође користе предности AI препознавања субјеката и оптимизације сцена како би портрети били уравнотежени, сачували природне тонове коже и омогућили јасније одвајање субјекта од позадине. Када је потребан шири кадар, ултраширока камера обухвата више у свакој групној фотографији или пејзажу, док макро камера од 5 MP открива најситније детаље из близине, пружајући додатну креативну флексибилност.
Galaxy А57 5G доноси идеалан спој дизајна и перформанси , комбинујући унапријеђене CPU, GPU и NPU компоненте за још боље перформансе у танком и лаганом кућишту. Дизајниран за несметано гледање, прегледање и стварање садржаја, његов дотјерани изглед карактерише сјајна завршна обрада и препознатљив модул са три камере, за модеран визуелни идентитет који удобно лежи у руци.
Упркос тањем профилу, Galaxy А57 5G доноси снажне перформансе. Његова батерија од 5.000 mAx омогућава до два дана кориштења — од снимања и обраде садржаја до гледања у покрету. Функција Super Fast Charging 2.0 омогућава пуњење до 60% за око 30 минута, за брзу допуну прије изласка, док за 13% већа комора за хлађење помаже у одржавању стабилних перформанси током дужег играња или снимања.Тањи оквири и свијетао Super AMOLED+ екран са Vision Booster технологијом обезбјеђују импресивно и јасно искуство гледања, како у затвореном тако и на отвореном.
Дизајнирани за свакодневну употребу, Galaxy А57 5G и А37 5G имају IP68 цертификат отпорности на воду и прашину, што додатно повећава издржљивост у реалним условима и корисницима пружа додатни осјећај сигурности у случају незгода.
Galaxy А57 5G и А37 5G додатно потврђују посвећеност компаније Самсунг дуготрајности уређаја, нудећи шест генерација Androdi OS и One UI надоградњи, као и до шест година безбједносних ажурирања, пружајући корисницима сигурност да се на свој уређај могу ослонити годинама.
Самсунг обезбјеђује додатни ниво заштите, транспарентности и контроле корисника кроз Knox Vault, хардверско безбједносно рјешење отпорно на манипулацију. Galaxy А серија нуди свеобухватну заштиту кроз напредне функције безбједности и приватности, укључујући Security & Privacu Dashboard, Auto Blocker, Private Sharing, Theft Protection, као и нови Привате Албум, функцију у оквиру Галерије која омогућава брзо и једноставно закључавање личних садржаја За разлику од традиционалних безбједносних рјешења, најновији модели Galaxy А серије проактивно обавјештавају кориснике о потенцијалним ризицима путем Privacy Alerts, интелигентних нотификација које омогућавају бољи увид и контролу над дозволама за локацију или сумњивим приступом осјетљивим подацима. Заједно, ова унапрјеђења чине безбједност једнако интуитивном као и остатак корисничког искуства, олакшавајући заштиту уређаја више него икада раније за све.
За више информација о моделима Galaxy А57 5G и Galaxy А37 5G посјетите Samsung Newsroom, SamsungMobilePress.com или Samsung.com.
