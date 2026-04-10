Хакери вребају сваки ваш клик: Уз 5 трикова краду лозинке док ви мислите да сте сигурни

Постоји пет је најчешћих начина на које хакери долазе до ваших података и преузимају контролу над налозима. Уз ове конкретне савјете боље заштитите своје податке и повећајте безбједност на интернету.
Иако су данас све доступније напредне методе заштите попут биометријске аутентификације, једнократних кодова и савремених "пасскеy" рјешења, лозинке и даље остају најзаступљенији начин пријаве. Управо због тога представљају и најчешћу мету хакера, који непрестано усавршавају технике за њихово откривање.
Једна од најпознатијих метода је такозвани "бруте-форце" напад, при којем се помоћу аутоматизованих алата испробава огроман број комбинација док се не пронађе тачна лозинка. Захваљујући снажним рачунарима и софистицираном софтверу, овакви напади су данас бржи и ефикаснији него икада.
Ипак, слабост није само у технологији заштите - велики проблем представљају и лоше навике корисника. Разумијевање начина на које хакери компромитују налоге први је и најважнији корак ка бољој заштити личних података.
Један од најчешћих начина крађе података ослања се више на људске грешке него на техничке слабости. Фишинг и друштвени инжењеринг подразумијевају обману корисника путем лажних мејлова, сајтова или порука које изгледају потпуно легитимно. Нападачи често имитирају познате сервисе или техничку подршку како би корисника навели да сам унесе своје поверљиве информације.
Ови напади успевају јер играју на осјећај хитности или поверења. Најефикаснија заштита је опрез: увијек провјеравајте адресу сајта, идентитет пошиљаоца и избегавајте кликове на сумњиве линкове. Такође, укључивање вишефакторске аутентификације значајно смањује ризик чак и ако ваши подаци процуре.
Коришћење исте лозинке на више налога спада међу највеће безбједносне пропусте. У свету гдје су хакерски напади и цурења података свакодневица, компромитовање једног налога може аутоматски угрозити све остале повезане сервисе.
Истраживања показују да велики број корисника и даље користи исте комбинације лозинки, што значајно олакшава посао нападачима. Када једном дођу до вашег мејла и лозинке, лако их могу тестирати на другим платформама. Рјешење је једноставно: за сваку услугу користите јединствену лозинку и никада је не дијелите са другим налозима.
Злонамјерни програми, попут вируса, шпијунског софтвера и уцјењивачког софтвера, представљају озбиљну претњу за безбједност ваших лозинки. Они могу пратити унос са тастатуре, биљежити активности или чак потпуно закључати уређај док не испуните захтеве нападача.
Инфекције се најчешће шире путем сумњивих фајлова, апликација или УСБ уређаја. Да бисте се заштитили, важно је редовно скенирати систем, користити проверене безбедносне алате и избјегавати преузимање садржаја из непознатих извора. Такође, никада се не пријављујте на личне налоге са јавних или непознатих уређаја.
Напади пресретањем података настају када се нападач "убаци" између корисника и сервиса који користи, често путем компромитованих јавних мрежа. На тај начин може пратити комуникацију и прикупљати осетљиве информације, а да корисник ни не примети.
Пријетња, међутим, не мора бити само дигитална. Неко може једноставно посматрати ваш екран док уносите лозинку или пронаћи податке које сте записали на папиру.
