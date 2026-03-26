Одјекнула експлозија код Босфора, напад на танкер пун нафте

26.03.2026

08:13

Турски танкер „Алтура“, који је пловио под заставом Сијера Леонеа са 140.000 тона нафте, нападнут је дроновима на Црном мору, 24 километра од улаза у Босфорски мореуз, јавила је турска телевизија НТВ.

У експлозији је оштећена кабина брода и мост, а у погонском постројењу је наводно примјећено цурење.

Пловио из Русије

Према наводима телевизије, танкер је пловио из Русије.

Према подацима портала за поморски саобраћај, брод је пловио из Новоросијска за Истанбул.

Капетан танкера затражио је помоћ обалске страже. На лицу мјеста су тренутно чамци обалске страже и брод за гашење пожара.

Нико од чланова посаде није повријеђен, а 27 турских држављана на броду је добро.

Турске власти за сада нису званично прокоментарисале инцидент, преноси Спутњик.

Више из рубрике

Иран има посебан услов за прекид ватре: Они су "приоритет"

Свијет

Иран има посебан услов за прекид ватре: Они су "приоритет"

3 ч

0
Јак земљотрес погодио Свету Гору!

Свијет

Јак земљотрес погодио Свету Гору!

4 ч

0
Како је имигрант из БиХ као пијун увучен у лажну отмицу милионерове жене

Свијет

Како је имигрант из БиХ као пијун увучен у лажну отмицу милионерове жене

12 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп одбацио приједлог Нетанјахуа

13 ч

0

Амиџић: Предложени закон о акцизама противан правима Српске

Ускоро завршетак радова и пуштање у саобраћај пута Сарајево-Фоча

Епилог велике акције: Ухапшене три особе, одузето око 2.000 литара горива

Амиџић: Они који предлажу смањење ПДВ-а предлажу нестабилност буџета

Трагичан епилог несреће у Сарајеву: Извучено тијело жене из Миљацке

