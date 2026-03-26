Одјекнула експлозија код Босфора, напад на танкер пун нафте

Аутор:АТВ
26.03.2026
08:13
Коментари:0
Турски танкер „Алтура“, који је пловио под заставом Сијера Леонеа са 140.000 тона нафте, нападнут је дроновима на Црном мору, 24 километра од улаза у Босфорски мореуз, јавила је турска телевизија НТВ.
У експлозији је оштећена кабина брода и мост, а у погонском постројењу је наводно примјећено цурење.
Према наводима телевизије, танкер је пловио из Русије.
Према подацима портала за поморски саобраћај, брод је пловио из Новоросијска за Истанбул.
Капетан танкера затражио је помоћ обалске страже. На лицу мјеста су тренутно чамци обалске страже и брод за гашење пожара.
Нико од чланова посаде није повријеђен, а 27 турских држављана на броду је добро.
Турске власти за сада нису званично прокоментарисале инцидент, преноси Спутњик.
