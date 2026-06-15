Аутор:АТВ
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Зеленортска острва креирала су највећу сензацију досад на овогодишњем Свјетском првенству.
Афричка острвска земља са 490.000 становника и дебитант на Свјетском првенству одиграла је 0:0 са Шпанијом, актуелним прваком Европе.
Зеленортска Острва или Зеленортска Република, архипелаг службеног назива Република Цабо Верде, острвска је држава смјештена у Атлантском океану, око 570 километара од сјеверозападне обале Африке. Државу чини десет вулканских острва и неколико мањих острваца.
Упркос близини афричког континента, од којег је дијели Атлантик, Зеленортска Острва развила су јединствен идентитет, прожет афричким и европским утицајима. Главни град Праја, на острву Сантјаго, политичко је и привредно средиште земље.
Име државе потиче од португалских истраживача који су оближње полуострво Цап-Верт на обали данашњег Сенегала назвали "Кабо Верде", што на португалском значи "Зелени рт". Занимљиво је да сама острва, због своје суве климе, нису нарочито зелена.
Посљедњих година влада подстиче да се у међународној комуникацији користи службени назив Кабо Верде, иако је у енглеском говорном подручју назив "Капе Верде" и даље широко распрострањен, пише Индекс.
Географски положај и језик
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Зеленортска Острва налазе се у централном Атлантском океану, између афричког и америчког континента. Удаљеност од Мајамија на Флориди износи приближно 3.700 километара, али тачна удаљеност зависи од тога о којем је острву и граду у Сједињеним Америчким Државама ријеч.
Службени језик у Републици Цабо Верде је португалски, што је насљеђе вишестољетне португалске колонијалне власти. Користи се у администрацији, образовању, медијима и службеним документима. Међутим, у свакодневном животу најчешће се говори зеленортски креолски, локално познат као Криолу. Ријеч је о креолском језику који спаја португалски вокабулар са афричким језичким утицајима и има неколико регионалних варијанти широм архипелага.
Зеленортска Острва су независна и суверена држава. Независност од Португала стекла су 5. јула 1975. године, након више од 500 година колонијалне владавине. Данас је Цабо Верде демократска република са властитом владом, уставом и предсједником. Сматра се једном од најстабилнијих демократија у Африци, а чланица је Уједињених нација, Афричке уније и неколико других међународних организација.
Повезаност са епидемијом хантавируса
Зеленортска Острва доспјела су у центар међународне пажње у мају ове године, када је крузер усидрен у близини архипелага повезан са ријетком епидемијом хантавируса. Неколико путника развило је тешке симптоме, због чега су здравствене власти покренуле истрагу како би сузбиле ширење заразе. Епидемија није била повезана са самим острвима, а Свјетска здравствена организација (WHO) потврдила је да нема доказа о ширењу вируса унутар земље.
Фудбалска репрезентација Зеленортских Острва квалификовала се на Свјетско првенство 2026. године, што је њен први наступ на том такмичењу у историји. "Плаве морске ајкуле", како гласи њихов надимак, освојиле су прво мјесто у својој квалификационој групи испред Камеруна, Либије, Анголе, Маурицијуса и Есватинија. У осам одиграних утакмица оствариле су шест побједа, један реми и један пораз.
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Током квалификација оствариле су кључне побједе над Камеруном, Либијом, Анголом, Маурицијусом и Есватинијем, а једини пораз доживјеле су у гостима код Камеруна у јуну 2024. године. Побједом од 3:0 над Есватинијем у посљедњој утакмици, "Плаве морске ајкуле" потврдиле су свој историјски успјех и обезбиједиле мјесто на највећој свјетској фудбалској позорници.
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