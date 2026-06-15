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Нетанјаху преломио: Војска се не повлачи из Газе, Либана и Сирије

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АТВ
15.06.2026 21:47

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Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху присуствује церемонији на Војном гробљу на брду Херцл у Јерусалиму, 21. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ilia Yefimovich

Израелска војска се неће повлачити из јужног Либана, дијелова Сирије и Појаса Газе, изјавио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.

Он је рекао на конференцији за новинаре да су то зоне безбједности и да ће војска у њима остати колико год буде потребно.

Нетанјаху је додао да је Израел побиједио Иран и да ће та побједа "трајати генерацијама", преноси "Харец".

"Иран је брзо ишао ка нуклеарном оружју. Да нисмо дјеловали у вријеме када смо то урадили и снагом којом смо дјеловали са неколико других земаља, а касније у историјској сарадњи са предсједником САД Доналдом Трампом и америчком војском, Иран би већ имао атомске бомбе", рекао је израелски премијер.

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Он је додао да борба није завршена и да Израел мора да "настави да чува стражу" против Ирана и његових савезника у Либану и Појасу Газе.

На питање новинара о његовом односу са Трампом, Нетанјаху је одговорио да се они често слажу, али да има и случајева да се не слажу.

/СРНА/

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