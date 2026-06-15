Ове боје нас чине старијима: Истичу несавршености и умор на лицу

Аутор:АТВ
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Гардероба може да нам помогне да изразимо своју личност, а одабир правих боја може увелико допринијети самопоуздању. Међутим, стилисти кажу да погрешне боје могу имати супротан ефекат.
- Црна и сива се сматрају класичним бојама и треба да се нађу у нашем ормару, међутим, превише ослањања на ове нијансе може да нас учини визуелно старијим - каже Јенија Хернандез Фонсека, стилиста, пише Бест Лифе.
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Сматра да прекомјерна употреба црне и сиве баца оштре сјенке око лица и може да нагласи фине линије. Фонсека напомиње да то не значи да морате у потпуности да избаците ове основне боје из своје гардеробе.
- Умјесто да избегавате ове боје у потпуности, одлучите се за ублажавање контраста кремастим бијелим шалом, богатим горњим дијелом или накитом дубоких тонова како бисте унијели топлину вашем тену - препоручује она.
Фонсека упозорава да ће ношење њежних пастелних боја истаћи промјене на кожи и очима.
- Иако су лијепе и свјеже, меке пастелне боје могу учинити да ваше очи изгледају утонуло. Могу да појачају хиперпигментацију, па је најбоље да их избјегавате.
Неутралне боје могу да дају софистициран и класичан изглед вашој гардероби, али Фонсека каже да могу да учине тако што изгледате мрачно и старије од правих година.
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Ова живахна нијанса може бацити флуоресцентни сјај на вашу кожу, наглашавајући свако црвенило или несавршености.
Љубичаста, када је правилно одабрана, може да одише елеганцијом и софистицираношћу. Међутим, погрешна нијанса може да баци непријатне сјенке, остављајући вас уморним и без сјаја. Избјегавајте нијансе које вашу кожу и усне претварају у љубичасте, привлачећи пажњу на несавршености.
(НовостиМагазин)
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