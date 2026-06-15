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Ацо Пејовић: Људи виде ауто и кућу, а не трошкове

Аутор:

АТВ
15.06.2026 21:21

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Пјевач Ацо Пејовић
Фото: Youtube/ K1 Televizija

Једна од највећих звијезда Ацо Пејовић, открио је колико слика о једној јавној личности и њеним приходима може да буде искривљена у јавности, и колико ствари публика нема прилике да види.

У емисији "Гранд Специјал" Пејовић је открио на који начин функционише један пјевач са бендом, који наступа широм Европе, и колико издатака има да би се организовао наступ или већи концерт.

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"У мојој сталној постави има 12 људи, значи 12 породица да кажемо живи од те плате. Када су већи концерти у питању тај број није два пута већи, него три до четири пута већи", рекао је пјевач па додао:

"Гдје су путеви, возачи, хотели, авионске карте, пр служба? Све то тако изгледа на први поглед лијепо, фино, да зарађујеш све, али заиста нико не види те трошкове и реализацију свега. Људи само виде оно са стране, који ауто возиш, да ли си купио кућу, и колико коштају ципеле".

/Гранд/

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Тагови :

Ацо Пејовић

Пјевач

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