Ацо Пејовић: Људи виде ауто и кућу, а не трошкове

Аутор:АТВ
Коментари:0
Једна од највећих звијезда Ацо Пејовић, открио је колико слика о једној јавној личности и њеним приходима може да буде искривљена у јавности, и колико ствари публика нема прилике да види.
У емисији "Гранд Специјал" Пејовић је открио на који начин функционише један пјевач са бендом, који наступа широм Европе, и колико издатака има да би се организовао наступ или већи концерт.
Савјети
Да ли треба искључити бојлер када је невријеме?
"У мојој сталној постави има 12 људи, значи 12 породица да кажемо живи од те плате. Када су већи концерти у питању тај број није два пута већи, него три до четири пута већи", рекао је пјевач па додао:
"Гдје су путеви, возачи, хотели, авионске карте, пр служба? Све то тако изгледа на први поглед лијепо, фино, да зарађујеш све, али заиста нико не види те трошкове и реализацију свега. Људи само виде оно са стране, који ауто возиш, да ли си купио кућу, и колико коштају ципеле".
/Гранд/
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
02
23
01
22
53
22
36
22
34
Тренутно на програму