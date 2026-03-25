Трамп одбацио приједлог Нетанјахуа

АТВ

25.03.2026

22:35

Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп прошле недјеље је одбацио приједлог премијера Бенџамина Нетанјахуа да заједнички позову иранску јавност да на улицама сруши режим, изјавили су за Канал 12 високи амерички званичници и израелски извор упознат са ситуацијом.

Разговор се наводно одржао прошлог уторка, након израелских убистава високих иранских званичника Алија Лариџанија, бившег секретара иранског Савјета за националну безбједност и Голамрезе Сулејманија, бившег шефа Басиџ снага Револуционарне гарде Ирана (ИРГЦ), преноси Тајмс оф Израел.

Нетанјаху је рекао Трампу у телефонском разговору да је ирански режим "у стању хаоса и да би га заједнички апел додатно дестабилизовао.

Међутим, Трамп је изразио забринутост да би такав апел могао довести до масовног крвопролића јер би ИРГЦ вјероватно потиснула демонстранте, рекла су два америчка званичника за Канал 12.

Двојица лидера су се умјесто тога сагласила да поново процијене развој догађаја следећег дана, када Иранци прослављају Персијски фестивал ватре, празник који се често обиљежава великим јавним окупљањима.

Израелски и амерички званичници су стога закључили да је иранска јавност и даље превише уплашена да би изашла на улице након смртоносног обрачуна режима са демонстрантима раније ове године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

