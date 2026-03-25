Трамп одбацио приједлог Нетанјахуа

Аутор: АТВ
25.03.2026
22:35
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп прошле недјеље је одбацио приједлог премијера Бенџамина Нетанјахуа да заједнички позову иранску јавност да на улицама сруши режим, изјавили су за Канал 12 високи амерички званичници и израелски извор упознат са ситуацијом.
Разговор се наводно одржао прошлог уторка, након израелских убистава високих иранских званичника Алија Лариџанија, бившег секретара иранског Савјета за националну безбједност и Голамрезе Сулејманија, бившег шефа Басиџ снага Револуционарне гарде Ирана (ИРГЦ), преноси Тајмс оф Израел.
Нетанјаху је рекао Трампу у телефонском разговору да је ирански режим "у стању хаоса и да би га заједнички апел додатно дестабилизовао.
Међутим, Трамп је изразио забринутост да би такав апел могао довести до масовног крвопролића јер би ИРГЦ вјероватно потиснула демонстранте, рекла су два америчка званичника за Канал 12.
Двојица лидера су се умјесто тога сагласила да поново процијене развој догађаја следећег дана, када Иранци прослављају Персијски фестивал ватре, празник који се често обиљежава великим јавним окупљањима.
Израелски и амерички званичници су стога закључили да је иранска јавност и даље превише уплашена да би изашла на улице након смртоносног обрачуна режима са демонстрантима раније ове године.
