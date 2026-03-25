Аларм у Њемачкој: Ово се није десило скоро 40 година

25.03.2026

22:00

Аларм у Њемачкој: Ово се није десило скоро 40 година
Фото: Pixabay

Прошле године Њемачка је забиљежила најнижу нето стопу улагања од поновног уједињења 1990. године, јер улагања предузећа, државе и грађана нису била довољна да надокнаде амортизацију постојеће имовине.

Према подацима њемачког Министарства економије и Савезног завода за статистику (Дестатис), нето стопа улагања у дуготрајну имовину у 2025. години износила је минус 0,23 одсто бруто домаћег производа, преноси "Виртшафтсвохе“.

Ријеч је о улагањима у грађевинарство, машине, опрему и инфраструктуру, када се од нових улагања одузму отписи постојеће дуготрајне имовине, пише "Сибиз".

Подаци указују на дугорочни тренд пада улагања у односу на величину њемачке економије.

У периоду од 1991. до 1999. године просјечна нето стопа улагања износила је 7,31 одсто БДП-а, од 2000. до 2009. пала је на 2,88 одсто, док је између 2010. и 2019. износила 2,29 одсто бруто домаћег производа.

У периоду од 2020. до 2025. године просјечна нето стопа улагања у Њемачкој додатно је ослабила на 1,02 одсто.

Посланик Љевице, Цем Инце, оцијенио је да се Њемачка "расипа“, указујући на запуштене школе, лоше путеве и пропадајућу инфраструктуру.

Он је рекао да грађани Њемачке свакодневно осјећају посљедице недовољних улагања, те поновио захтјев за увођење пореза на богатство и покретање нових инвестиција.

На дугорочну слабост улагања упозорио је и Институт за њемачку привреду из Келна, близак послодавцима.

Директор института, Хубертус Барт, навео је да су бруто инвестиције у дуготрајну имовину годинама под стварним притиском, посебно у грађевинском сектору.

