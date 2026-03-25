Шупе и шупице пале на бањалучкој Скупштини

АТВ

25.03.2026

21:56

Скупштина града Бања Лука
Фото: АТВ

Након цјелодневне расправе, одборници Скупштине града Бањалука усвојили су већи број тачака дневног реда, међу којима и кључне регулационе планове, док поједине одлуке, укључујући ону о ренти и уређењу објеката у центру града, нису добиле потребну подршку.

Најзначајнији дио сједнице обиљежило је усвајање 22 регулациона плана, међу којима су и планови за подручје "Пасколина циглана“ и "Југ 3“ на Старчевици, али и низ измјена постојећих планова у више градских зона.

Иако су поједини од ових планова у претходним данима изазвали углавном негативне реакције у јавности, на крају су ипак добили зелено свјетло у Скупштини.

За ове тачке гласала је скупштинска већина, уз подршку одборника ПДП-а, односно одборника окупљених око градоначелника. У већини случајева, за регулационе планове гласало је 25 одборника, док су против била три одборника из Народног фронта и Листе за правду и ред.

Истовремено, Скупштина је усвојила и све предложене одлуке о наградама и признањима поводом Дана града, чиме је ова тачка прошла без већих полемика.

Међутим, сагласност није постигнута када је ријеч о неколико осјетљивих одлука. Одбијена је одлука о утврђивању основице за обрачун ренте, као и приједлог који се односи на увођење цивилне обуке младих на подручју града.

Посебну пажњу изазвала је и одлука о уређењу, санацији и уклањању рушевних и напуштених објеката у нултој и првој зони града, у јавности позната као одлука о, како их је назвао Драшко Станивуковић, "шупама и шупицама“, која такође није добила подршку одборника.

Иако је раније било најављено да би одмах након ове редовне могла бити одржана и ванредна сједница Скупштине, одборници ће о њеном термину бити накнадно обавијештени. На тој сједници требало би да се расправља о захтјевима предузећа "Еко топлане“ и "Чистоћа“.

Тиме је завршена 7. сједница Скупштине града Бањалука, на којој је разматран обиман дневни ред са више десетина тачака које се односе на урбанизам, финансије и развојне пројекте града.

