Регионални апп изазов окупио врхунске младе ИТ таленте - побједници из Ниша, Подгорице и Мостара

Аутор:АТВ
25.03.2026
17:29
Коментари:0
У Бањалуци је одржано велико финале 9. Регионалног апп изазова - јединственог такмичења средњошколаца у програмирању које већ девет година успјешно организују Телеком Србија, м:тел БиХ и м:тел Црна Гора.
Ове године, у улози домаћина, компанија м:тел БиХ окупила је најталентованије средњошколце из региона, који су кроз иновативне идеје и технолошка рјешења показали како изгледа будућност дигиталног свијета.
Након државних такмичења, у финалу је своје пројекте представило по пет најбољих тимова из сваке земље. Стручни жири, састављен од експерата Телеком Србија групе, одлучио је да титулу најбољих ове године понесу тимови из Мостара, Ниша и Подгорице: тим „Два и по мушкетира“ из Гимназије Мостар са апликацијом „Изговорко“, тим „Еко траг“ из Гимназије „9. мај“ Ниш са апликацијом „Еко траг“ и тим „Супорт Тим“ из Средње електротехничке школе „Васо Алигрудић“ са апликацијом „Парентиво“.
Посебно признање, награда за иновативност „Снага иновације - Игор Осмокровић“, традиционално се додјељује тиму који се издвоји оригиналношћу и креативним приступом. Ове године, ова награда, припала је тиму „Тим Шер“ из Гимназије „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад за апликацију „Интракт“.
Награде најбољим тимовима уручила је генерална директорка компаније м:тел БиХ, Јелена Триван, која је нагласила да је улагање у младе таленте један од кључних приоритета Телеком Србија групе. „Све апликације које су представљене говоре првенствено о томе колико наши млади препознају проблеме садашњице и како на њих умеју да реагују. Регионални апп изазов још једном потврђује колико знања, креативности и потенцијала постоји међу младима у нашем региону. Када је Телеком Србија група пре девет година започела ову иницијативу, водила се јасном визијом да је улагање у знање и младе таленте најбоља инвестиција у будућност. Зато данас настављамо да развијамо иницијативе које их подстичу да своје идеје претварају у конкретна дигитална решења, јер верујемо да су они будућност и наше компаније и друштва у целини“, поручила је Триван.
Учесницима су се обратили и Натали Делић, извршна директорка за стратегију и диџитал Телекома Србија, и Зоран Миловановић, извршни директор компаније м:тел Црна Гора, истичући значај улагања у младе таленте и дигитализацију, као и улогу Телеком Србија групе у стварању прилика за њихов развој, уз поруку да управо ови млади људи представљају будућност дигиталне индустрије и нових стандарда у регији.
Побједнички тимови из три државе награђени су путовањем и учешћем на једној од престижних ИТ конференција, која ће бити одржана током маја ове године, док су аутори најиновативније апликације, заједно са својим ментором, освојили вриједне мобилне телефоне.
Овогодишње финале додатно је обогатило предавање „Фром Код ту Стор: Кад апликација постане производ“, које је одржао Јовица Кесић, ЦТО компаније Антекна, приближивши учесницима пут од развоја апликације до њеног пласмана на тржиште.
Регионални апп изазов пружа младима прилику да развијају своја знања, раде у тиму и прођу кроз комплетан процес развоја апликације - од идеје до готовог производа, али и да се повежу са вршњацима из регије и стручњацима из ИТ индустрије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму