Мјештани Бањалучког насеља: Угрожена безбједност пролазника

Аутор:

АТВ

25.03.2026

17:12

Вода поткопава пут у Шарговцу
Фото: Уступљена фотографија

Мјештани бањалучког насеља Шарговац пожалили су се за АТВ да им је угрожена безбједност јер је вода поткопала пут због, како кажу, немара градских власти.

Објаснили су нам да надлежни не чисте корито у Модричкој улици, због чега је вода поткопала дио пута који сада дословно виси у ваздуху.

Додају да је на овом дијелу остављен неадекватан излаз јер је "фалило цијеви".

Упозоравају да ова ситуација угрожава безбједност пролазника, и суграђане позивају на опрез уколико буду пролазили овом улицом.

