Бањалука: Усвојен дневни ред, скоро половина тачака о регулационим плановима

25.03.2026
Одборници Скупштине града Бањалука усвојили су дневни ред који у коначној верзији има 48 тачака, међу којима је 21 регулациони план који се односе на различите дијелове града, од центра до приградских насеља.
Очекује се да ће највише расправе изазвати регулациони планови за простор Старе аутобуске станице у строгом центру града.
У току је редовна пауза након које би одборници требали наставити рад.
На дневном реду су и приједлози одлука о наградама и признањима поводом 22. априла - Дана града Бањалуке, те о утврђивању основице за обрачун ренте и о краткорочном задужењу града.
Међу тачкама је приједлог одлуке о успостављању цивилне обуке младих на подручју града.
У овом приједлогу је наведено да би млади од 18 до 25 година током обуке, која би трајала до 24 дана, стицали теоријска и практична знања за реаговање у случају елементарних непогода и других ванредних ситуација.
На сједници се налази и одлука о уклањању напуштених објеката у нултој и првој зони.
Након редовне требало би да буде одржана и ванредна сједница о предузећима "Еко топлане" и "Чистоћа".
