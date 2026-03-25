Logo
Large banner

Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

Аутор:

АТВ

25.03.2026

15:07

Коментари:

0
Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

Државни хидрометеоролошки завод (ДХМЗ) Хрватске издао је у сриједу, 24. марта, највиша, црвена упозорења за дијелове ове земље.

Аларм је упаљен због обилног снијега и олујног вјетра, уз упозорења на могуће прекиде саобраћаја и снабдијевања.

Због обилног снијега, за Госпићку регију проглашено је црвено упозорење. Током четвртка очекује се стварање дебљег сњежног покривача, мјестимично и до 50 центиметара новог снијега, уз јак и олујан сјевероисточни вјетар, јавља ХРТ.

Због таквих услова могућа је појава мећаве и стварање сњежних наноса, а ДХМЗ упозорава на могуће прекиде друмског, жељезничког и ваздушног саобраћаја, као и потешкоће у снабдијевању.

Опасност за возаче

Постоји и опасност да возачи остану заметени, због чега се препоручује избјегавање путовања која нису неопходна.

Црвено упозорење издато је и за Ријечку регију, и то због олујног вјетра. Очекује се врло јако југо које ће се током јутра нагло окренути на сјеверозападњак и буру, уз орканске ударе, особито под Велебитом, који могу прелазити 110 километара на сат.

"У таквим условима постоји повећан ризик за безбједност људи због поломљених грана, ишчупаних стабала и летећих крхотина", упозоравају из ДХМЗ-а.

"Уз нагли и изражени пад температуре, у унутрашњости ће бити и снијега. С обзиром на то да се протеклих дана тло загријало, у почетку ће се снијег топити, али како се очекује дуготрајно падање снијега, доћи ће до стварања сњежног покривача. Осим мећаве, проблеме ће у Горском котару и Лици стварати и дебљи сњежни покривач, понегдје вјеројатно виши од пола метра", додаје се.

Објављена мапа

ДХМЗ је подијелио и мапу која приказује прогнозирану акумулацију снијегу на тлу до суботе.

Према њој, највише ће снијега бити у Лици и Горском котару, између 78 и 102 центиметра снијега.

Федерални хидрометеоролошки завод (ФХМЗ) издао је метеоаларм за четвртак, 26. март. На снази ће бити наранџасто упозорење.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

невријеме

Хрватска

crveni meteoalarm

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner