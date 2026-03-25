Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

25.03.2026
15:07
Државни хидрометеоролошки завод (ДХМЗ) Хрватске издао је у сриједу, 24. марта, највиша, црвена упозорења за дијелове ове земље.
Аларм је упаљен због обилног снијега и олујног вјетра, уз упозорења на могуће прекиде саобраћаја и снабдијевања.
Због обилног снијега, за Госпићку регију проглашено је црвено упозорење. Током четвртка очекује се стварање дебљег сњежног покривача, мјестимично и до 50 центиметара новог снијега, уз јак и олујан сјевероисточни вјетар, јавља ХРТ.
Ауто-мото
Продаје се посебан Голф кец: Свега 36 километара на сату
Због таквих услова могућа је појава мећаве и стварање сњежних наноса, а ДХМЗ упозорава на могуће прекиде друмског, жељезничког и ваздушног саобраћаја, као и потешкоће у снабдијевању.
Постоји и опасност да возачи остану заметени, због чега се препоручује избјегавање путовања која нису неопходна.
Црвено упозорење издато је и за Ријечку регију, и то због олујног вјетра. Очекује се врло јако југо које ће се током јутра нагло окренути на сјеверозападњак и буру, уз орканске ударе, особито под Велебитом, који могу прелазити 110 километара на сат.
Свијет
Појавили се снимци, шокантан обрт у случају Епстин: Најближи сарадници открили све
"У таквим условима постоји повећан ризик за безбједност људи због поломљених грана, ишчупаних стабала и летећих крхотина", упозоравају из ДХМЗ-а.
"Уз нагли и изражени пад температуре, у унутрашњости ће бити и снијега. С обзиром на то да се протеклих дана тло загријало, у почетку ће се снијег топити, али како се очекује дуготрајно падање снијега, доћи ће до стварања сњежног покривача. Осим мећаве, проблеме ће у Горском котару и Лици стварати и дебљи сњежни покривач, понегдје вјеројатно виши од пола метра", додаје се.
ДХМЗ је подијелио и мапу која приказује прогнозирану акумулацију снијегу на тлу до суботе.
Сцена
Маји Маринковић експлодирала задњица
Према њој, највише ће снијега бити у Лици и Горском котару, између 78 и 102 центиметра снијега.
Федерални хидрометеоролошки завод (ФХМЗ) издао је метеоаларм за четвртак, 26. март. На снази ће бити наранџасто упозорење.
