Борис Мишевић испрозивао Станивуковића: Френде, нема то везе с тим што си Србин

24.03.2026
Случај градоначелника Бање Луке Драшка Станивуковића прерастао је из уобичајеног полицијског поступања на граници у политички осјетљиву ситуацију која је изазвала бројне реакције, пишу хрватски медији.
Станивуковић је у синоћ заустављен и приведен на граничном пријелазу Стара Градишка након што је одбио преглед личне пртљаге.
Како наводе хрватски медији, након неколико сати је пуштен, а ради се о стандардној процедури која вриједи за све.
Цијели случај је на Фејсбуку коментарисао РТЛ-ов репортер Борис Мишевић.
"Овај Станивуковић мали пљује Хрватску и прича свашта около; па онда се чуди кад му се враћа мило за драго на грани. Френде нема то везе с тим што си Србин. И ја сам и то из Србије рођен у Београду па немам проблема, чак ни када прозивам ту исту ХР полицију или скупљам људе на Трг због корона малтретирања. Ја да дођем у Бањалуку испоштовао би рецимо њега као изабраног градоначелника у сваком погледу и био би пристојан. То ти се зове мило за драго и у животу увијек буде тако да нема чуђења. Глумљење жртве је комично. Да је био пристојан и поштовао РХ било би све ОК. Коректност је кључ, а не набријавање. Ово је Хрватска ипак френде. Show some respect" , написао је у објави.
