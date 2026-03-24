Рачунарском преваром украла скоро 39.000 евра

АТВ
24.03.2026
16:59
Никшићка полиција поднијела је кривичну пријаву против тридесетчетворогодишње држављанке Шпаније због сумње да је рачунарском преваром украла 38.265 евра од привредног друштва из Никшића.
Сумња се да је држављанка Шпаније с намјером прибављања противправне имовинске користи, злоупотријебила комуникацију електронском поштом између привредних друштава из Никшића и Чешке, те доставила чешком друштву лажне инструкције за плаћање, преноси СРНА.
"На тај начин је новац за испоручену робу у износу од 38.265 евра уплаћен на ИБАН рачун у Шпанији, чиме је оштећено привредно друштво из Никшића", саопштено је из црногорске Управе полиције.
Осумњичена је идентификована путем међународне правне помоћи, након што су надлежни органи Шпаније доставили податке.
