Рачунарском преваром украла скоро 39.000 евра

24.03.2026

16:59

Никшићка полиција поднијела је кривичну пријаву против тридесетчетворогодишње држављанке Шпаније због сумње да је рачунарском преваром украла 38.265 евра од привредног друштва из Никшића.

Сумња се да је држављанка Шпаније с намјером прибављања противправне имовинске користи, злоупотријебила комуникацију електронском поштом између привредних друштава из Никшића и Чешке, те доставила чешком друштву лажне инструкције за плаћање, преноси СРНА.

Детаљи удеса у Српској: Има повријеђених у судару трактора и аута

"На тај начин је новац за испоручену робу у износу од 38.265 евра уплаћен на ИБАН рачун у Шпанији, чиме је оштећено привредно друштво из Никшића", саопштено је из црногорске Управе полиције.

Осумњичена је идентификована путем међународне правне помоћи, након што су надлежни органи Шпаније доставили податке.

