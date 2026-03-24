Колико новац треба држати на текућем рачуну: Стручњаци упозоравају на једно

У времену када су цијене све више, а новац све мање вриједи, многи се питају да ли је штедња на текућем рачуну заиста сигурна опција. Иако дјелује као најједноставније ријешење, финансијски стручњаци упозоравају превелики износ новца који не ради свакодневно губи на вриједности.

"Једна општа финансијска организованост говори да је неопходно да имамо при руци две до три мјесечне потрошње. Значи оно што нам чини неку мјесечну потрошњу, ми ако оставимо са стране двије до три те потрошње, значи да смо два до три мјесеца конфорни и отпорни на све неке непредвиђене активности", рекао је за Euronews Србија уредник портала "Каматица" Душан Узелац.

Другим ријечима, новац на рачуну треба да буде својеврсна финансијска резерва, сигурносна мрежа за непредвиђене ситуације, али не и мјесто за дугорочно чување већих сума.

"Текући рачун је довољно безбједно мјесто, с тим што то је краткорочна опција. Дугорочно увијек треба гледати да новац који нема намјену у вашој потрошњи, у вашем животу, просто ангажујете у форми неког инвестирања да производи неки новац. Јер ако је новац остављен сам са собом, на њега утиче та инфлација и он је неминовно слаби", додао је Узелац.

Хроника Ухапшено 16 особа: Крали скупоцјене аутомобиле по ЕУ па их продавали у Србији

Инфлација која посљедњих година значајно утиче на животни стандард значи да новац данас вриједи више него сутра. Управо зато држање већег износа без икаквог приноса може бити тиха финансијска грешка.

"Неупотребљен новац је изгубљена прилика да промијените ваш животни стил. Инвестирање ослобађа од рада, то је дефиниција инвестирања. Ако од инвестирања добијете 100 динара, то је 100 динара за којих не морате да радите. Тако да је то довољно добра порука да размислите о свим опцијама инвестирања, да уложите у нешто што производи профит и враћа новац, једино тако ћете финансијски напредовати у функционисању", објашњава наш саговорник.

Стручњаци зато савјетују, новац који вам није неопходан за свакодневне трошкове треба запослити, било кроз штедњу са каматом, инвестиционе фондове или друге облике улагања.

"Да би инвестирали морате разумијети и вјеровати у то у шта инвестирате. Многи мисле да инвестирају самим тим што само вјерују, а не разумију како њихов новац са друге стране производи профит. То се нажалост зове коцкање. Није погрешно, али та компонента неразумијевања вас разликује од инвеститора. Научите да инвестирате. Било би погрешно да ја сугеришем гдје тачно, свако за себе мора да дефинише да ли су то акције, да ли су то инвестициони фондови, да ли су некретнине које су се показале као најстабилнији, цивилизацијски најстабилнији облик инвестирања, на свакоме од нас је да то одлучи индивидуално".

Ипак, универзална формула не постоји. Свака одлука зависи од личних прихода, ризика и циљева. Оно што је сигурно, новац који мирује, дугорочно губи, док онај који се паметно улаже, има шансу да расте. Зато је можда право питање, не колико новца имате на рачуну, већ шта тај новац ради за вас.