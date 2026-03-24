Ухапшено 16 особа: Крали скупоцјене аутомобиле по ЕУ па их продавали у Србији

АТВ

24.03.2026

16:39

Фото: Ron Lach/Pexels

Министарство унутрашњих послова Србије саопштило је данас да је ухапшено 16 особа на територији Пожаревца, Смедерева, Руме, Велике Плане и Београда, осумњичених да су препродавали путничка возила украдена у иностранству.

Сумња се да су они, као организована криминална група, у циљу стицања противправне имовинске користи, од почетка 2024. године до данас, довозили у Србију путничка возила високе класе и најновије производње, а која су претходно прибављена извршењем кривичних дјела на територији земаља ЕУ, која су потом возили на унапријед одређену локацију у Србији, гдје су вршили демонтирање тзв. "GPS уређаја", с циљем прикривања трасе кретања и онемогућавања проналаска возила од стране законитих власника и полиције.

Ухапшени су Б. М. (62), за којим је била расписана Интерполова међународна потјерница и И. К. (62), организатори криминалне групе, као и Б. Ф. (63), Д. С. Г. (47), Б. Ф. (54), М. З. (44), Ф. П. (28), М. Г. (35), М. М. (59), Г. Г. (58), Н. А. (21), Н. Т. (43), С. П. (44), Т. М. (60), В. П. (57) и В. Ж. (27), док се за још двије особе интензивно трага.

Како су дјеловали?

Б. М. и И. К. се сумњиче да су ангажовали лица, која су по њиховом налогу, одлазила у земље ЕУ, претежно у Њемачку и Аустрију, гдје су у различитим агенцијама за изнајмљивање возила, коришћењем својих или фалсификованих докумената, рентирали возила различитих марки и модела чија је вриједност преко милион и петсто хиљада динара (25.000 КМ), доводећи власнике возила у заблуду да ће та возила вратити.

Потом су, како се сумња, ангажовали возаче да та возила довезу у Србију, гдје су унапријед организовали њихово скривање, након чега су их, у договору са трећим лицима продавали по знатно нижој цијени од тржишне вриједности и тако прибавили противправну имовинску корист за себе и остале припаднике организоване криминалне групе.

Одређено задржавање

Ухапшени се терете за кривично дјело удруживање ради вршења кривичних дела, превара и прикривање и одређено им је задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.

Акцију су заједнички организовали МУП, Одјељење за сузбијање организованог општег криминала, Служба за борбу против организованог криминала, УКП, у сарадњи са Јавним тужилаштвом за организовани криминал у Београду.

