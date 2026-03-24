Детаљи убиства у Чапљини: Жртва пронађена пред вратима, осумњичени ходао с ножем

24.03.2026

12:59

Фото: АТВ БЛ

Полиција је ухапсила М. Ј. (59), осумњиченог за убиство В. Б. (60), који је пронађен испред врата породичне куће у мјесту Почитељ брдо.

Како су навели из МУП-а ХНК, јуче (23. марта) око 14.55 ПУ Чапљина је обавијештена од стране грађана да непознат мушкарац хода са ножем у мјесту Почитељ брдо, пишу Независне.

Одмах су на лице мјеста изашли припадници полиције и Хитне помоћи, који су затекли М. Ј. којег су ставили под контролу и В. Б., који је пронађен испред врата породичне куће како лежи у бесвјесном стању – навели су из МУП-а ХНК.

Како су додали, дежурна докторица на лицу мјеста констатовала је смрт В. Б.

М. Ј. је ухапшен и предат службеницима Од‌јела криминалистичке полиције ПУ Чапљина, који ће извршити криминалистичку обраду, а увиђај је извршен под надзором дежурног тужиоца.

Ухапшени мушкарац биће предат у надлежност тужилаштва.

