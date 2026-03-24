Ухапшен јер је пијан скривио незгоду са четворо повријеђених

24.03.2026
11:42
Мушкарац С. Ђ. /42/ из Сарајева ухапшен је након што је возећи са 2,04 промила алкохола у крви скривио саобраћајну незгоду на ауто-путу код Сарајева у којој су повријеђене четири особе.
Сударили су се аутомобил "пасат" којим је управљао осумњичени, "шкода фабија", коју је возио К. И. /25/ из Зенице и аутомобил "волво С60" којим је управљала Е. Д. /42/ из Сарајева, саопштено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Кантона Сарајево.
У синоћњој незгоди тешко је повријеђена путница из "шкоде" А. И. /48/, која је након указане љекарске помоћи на Клиници ургентне медицине задржана на лијечењу.
Возач "шкоде" и путник из тог возила А. И. /29/ задржани су у Универзитетском клиничком центру Сарајево, док је путник из "пасата" А. Г. /37/ отпуштен на кућно лијечење.
Ухапшеном се на терет ставља тешко кривично дјело против безбједности јавног саобраћаја.
Истог дана у мјесту Шавници на подручју општине Хаџићи запаљен је планинарски дом у изградњи, власништво планинарског друштва "Бјелашница" из Сарајева. Причињена је материјална штета, а повријеђених особа није било.
Тужилац је овај догађај оквалификовао као кривична дјела изазивање опште опасности и оштећење туђе ствари.
Полиција је у Сарајеву привремено одузела возило од мушкарца Х. П. /29/, јер је током контроле утврђено да у регистру новчаних казни дугује више од 42.500 КМ, да је вишеструки повратник у чињењу прекршаја из области саобраћаја, те да управља нерегистрованим возилом са неприпадајућим регистарским таблицама.
Против њега ће Општинском суду у Сарајеву бити поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка.
