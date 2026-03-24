Ухапшен јер је пијан скривио незгоду са четворо повријеђених

СРНА

24.03.2026

11:42

Мушкарац С. Ђ. /42/ из Сарајева ухапшен је након што је возећи са 2,04 промила алкохола у крви скривио саобраћајну незгоду на ауто-путу код Сарајева у којој су повријеђене четири особе.

Сударили су се аутомобил "пасат" којим је управљао осумњичени, "шкода фабија", коју је возио К. И. /25/ из Зенице и аутомобил "волво С60" којим је управљала Е. Д. /42/ из Сарајева, саопштено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Кантона Сарајево.

У синоћњој незгоди тешко је повријеђена путница из "шкоде" А. И. /48/, која је након указане љекарске помоћи на Клиници ургентне медицине задржана на лијечењу.

Возач "шкоде" и путник из тог возила А. И. /29/ задржани су у Универзитетском клиничком центру Сарајево, док је путник из "пасата" А. Г. /37/ отпуштен на кућно лијечење.

Ухапшеном се на терет ставља тешко кривично дјело против безбједности јавног саобраћаја.

Истог дана у мјесту Шавници на подручју општине Хаџићи запаљен је планинарски дом у изградњи, власништво планинарског друштва "Бјелашница" из Сарајева. Причињена је материјална штета, а повријеђених особа није било.

Тужилац је овај догађај оквалификовао као кривична дјела изазивање опште опасности и оштећење туђе ствари.

Полиција је у Сарајеву привремено одузела возило од мушкарца Х. П. /29/, јер је током контроле утврђено да у регистру новчаних казни дугује више од 42.500 КМ, да је вишеструки повратник у чињењу прекршаја из области саобраћаја, те да управља нерегистрованим возилом са неприпадајућим регистарским таблицама.

Против њега ће Општинском суду у Сарајеву бити поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка.

Прочитајте више

Шта се догодило јуче 15 минута прије објаве Доналда Трампа која је оборила цијену нафте?

Економија

Шта се догодило јуче 15 минута прије објаве Доналда Трампа која је оборила цијену нафте?

1 ч

0
Амерички бомбардер "Б-52" послао сигнал за помоћ

Свијет

Амерички бомбардер "Б-52" послао сигнал за помоћ

1 ч

0
Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Драматични догађаји ─ стручњаци кажу да је ово трећи свјетски рат

1 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Туга! Млади голман брутално убијен

1 ч

0

Више из рубрике

Ужас у Мостар: Маскирани напали возача, запалили ауто

Хроника

Ужас у Мостар: Маскирани напали возача, запалили ауто

4 ч

0
Осуђена "кућна помоћница" из БиХ која је ојадила аустријског пензионера

Хроника

Осуђена "кућна помоћница" из БиХ која је ојадила аустријског пензионера

14 ч

0
Ужас у Херцеговини: Ножем убио мушкарца

Хроника

Ужас у Херцеговини: Ножем убио мушкарца

14 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Тешка несрећа на ауто-путу, има повријеђених

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

38

Ухапшен малољетник, осумњичен за крађу 3.500 евра из кладионице

12

33

"Лука Модрић је 50 одсто наш": Исјечак из нове српске комедије подијелио Хрвате

12

28

ПСС: Станивуковић још у притвору

12

20

Петрић: Изборни губитници двије деценије понављају да губе изборе јер нема технологије

12

19

Додик: Никада не смијемо одустати од Српске и њеног статуса, БиХ је илузија

