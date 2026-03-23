Ужас у Херцеговини: Ножем убио мушкарца

23.03.2026
У мјесту Почитељ Брдо код Чапљине данас, 23. марта се догодило убиство, потврдила је Илијана Милош, портпарол Управе полиције МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.
Како је навела Милош, Полицијској управи Чапљина данас је у 14.55 пријављен напад ножем након чега је на лице мјеста упућена полиција.
Доласком на лице мјеста утврђено је да је смртно страдао В.Б. (60).
а лице мјеста је одмах позвана екипа Хитне помоћи Дома здравља Чапљина, међутим, дежурни љекар је само могао констатовати смрт, пише Аваз.
Осумњичени за убиство је М.Ј. (59) који је ухапшен.
Увиђај на лицу мјеста су под надзором дежурног кантоналног тужиоца Тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона обавили припадници Сектора криминалистичке полиције МУП-а ХНК.
Више информација биће познато након увиђаја.
