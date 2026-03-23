Ухапшен директор рудника Бановићи, пронађена хрпа новца

23.03.2026

17:42

Фото: Ron Lach/Pexels

Припадници МУП Тузланског кантона ухапсили су данас, 23. марта, директора РМУ Бановићи Расима Достовића.

Хапшење је проведено по наредби Посебног одјељења за борбу против организованог криминала и корупције (ПОСКОК-а).

Колумбија срушен авион

Свијет

Авион се срушио убрзо након полијетања: У летјелици било 110 војника?

Сектор криминалистичке полиције ухапсио је Расима Достовића, због кривичног дјела примање дара и других облика користи, потврђено је за портал "Радиосарајево.ба".

"Осумњичени се терети да је, користећи тешку финансијску ситуацију јавног предузећа Рудник Бановићи, као и велики број доспјелих, а неизмирених потраживања према добављачима, за себе захтијевао корист у виду новца како би, у оквиру своје службене дужности, одобрио плаћање добављачу за доспјела, а неизмирена потраживања", речено је поменутом порталу.

Снијег

Друштво

Мартовска зима се не зеза: Најављено до метар снијега у БиХ

За сада је истрагом утврђено да новац у износу од најмање 45.000 КМ, који је пронађен код Расима Достовића приликом претреса, потиче из извршења кривичног дјела примање дара и других облика користи.

Више из рубрике

Тежак судар у Тузли

Хроника

Тежак судар два камиона и два аута, има повријеђених

1 ч

0
Бањалучани ухапшени због дроге

Хроника

Откривамо ко је ухапшени Бањалучанин: Суђено му због убиства у Никшићу

3 ч

0
Ухапшени Бањалучани, заплијењени кокаин и паре

Хроника

Ухапшени Бањалучани, заплијењени кокаин и паре

4 ч

0
Одузето оружје и муниција од два лица из Требиња и Гацка

Хроника

Одузето оружје и муниција од два лица из Требиња и Гацка

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

43

Зашто су везе из средње школе најсрећније?

18

40

Погледајте спровођење Немање Миљковића: Ухапшен у акцији МУП-а Српске

18

32

Огромна туга у дому познате водитељке РТС-а

18

29

Трагедија у свијету фудбала: Млади фудбалер (18) се срушио на терену и преминуо

18

22

Један документ грађанима БиХ олакшава улазак у ЕУ

