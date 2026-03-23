Ухапшен директор рудника Бановићи, пронађена хрпа новца

23.03.2026
17:42
Припадници МУП Тузланског кантона ухапсили су данас, 23. марта, директора РМУ Бановићи Расима Достовића.
Хапшење је проведено по наредби Посебног одјељења за борбу против организованог криминала и корупције (ПОСКОК-а).
Сектор криминалистичке полиције ухапсио је Расима Достовића, због кривичног дјела примање дара и других облика користи, потврђено је за портал "Радиосарајево.ба".
"Осумњичени се терети да је, користећи тешку финансијску ситуацију јавног предузећа Рудник Бановићи, као и велики број доспјелих, а неизмирених потраживања према добављачима, за себе захтијевао корист у виду новца како би, у оквиру своје службене дужности, одобрио плаћање добављачу за доспјела, а неизмирена потраживања", речено је поменутом порталу.
За сада је истрагом утврђено да новац у износу од најмање 45.000 КМ, који је пронађен код Расима Достовића приликом претреса, потиче из извршења кривичног дјела примање дара и других облика користи.
