Откривамо ко је ухапшени Бањалучанин: Суђено му због убиства у Никшићу

Аутор:

АТВ

23.03.2026

15:34

Фото: Уступљена фотографија

У акцији Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Полицијске управе Градишка ухапшена су двојица Бањалучана, а заплијењена је већа количина дроге и новца.

АТВ сазнаје да је један од ухапшених Немања Миљковић (40), који је 2022. године ухапшен у Београду по Интерполовој потјерници.

policija rs 3

Ухапшени Бањалучани, заплијењени кокаин и паре

Тада се доводио у везу са убиством радника обезбјеђења Љубише Мрдака 20. октобра 2021. у Никшићу.

Међутим, прошле године је Миљковић за ово дјело ослобођен заједно са Срђаном Свјетлановићем, Митром Кнежевићем, Стојаном Албијанићем, Петром Золаком, Давидом Бањцем и Стефаном Регојевићем.

Ави они одмах након изрицање пресуде пуштени на слободу.

Заплијењено око 1.400 грама кокаина

Подсјећамо, у данашњој акцији МУП-а и ПУ Градишка заплијењено је око 1.400 грама кокаина и око 8.500 КМ, а осим Миљковића ухапшен је и његов суграђанин Б.К.

Осим тога, у претресу једне локације у Бањалуци и возила које користе ухапшени, одузета је и мања количина опојне дроге марихуана и хашиш, силиконска маска за лице, перика и гумене рукавице, више мобилних телефона и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку.

Из МУП-а су навели да ће ухапшени након завршене криминалистичке обраде уз извјештај о почињеном кривичном дјелу, бити предата у надлежност и даље поступање ОЈТ Бањалука.

