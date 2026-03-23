Хапшење у Бањалуци: "Пала" два лица због крађе аута, возила враћена власницима

23.03.2026
Бањалучка полиција је у петак ухапсила Ф.Ћ. из Бихаћа и М.П. из Бањалуке због сумње да су украли два аутомобила.
Прво је пријављена крађа „цитроена“ у којем је остао контакт кључ у ноћним сатима са четвртка на петак. Истог дана, односно 20. марта у Бањалуци је пријављена крађа „аудија“ у којем се такође налазио контакт кључ.
"Мушкарац из Бањалуке пријавио је да је истог дана (20.марта) у периоду од 14,00 до 16,30 часова у Бањалуци непознато лице или више њих отуђило његово путничко возило марке „Audi“ у којем се налазио контакт кључ. Oперативним радом полицијски службеници су истог дана пронашли и од лица М.П. одузели предметно возило које су потом вратили власнику. Истог дана жена из Бањалуке пријавила је да је непознато лице или више њих 19./20. март у периоду од 22,00 до 13,00 часова са паркинг простора у Бањалуци отуђило њено путничко возило марке „Citroen“ у којем се налазио контакт кључ. Oперативним радом полицијски службеници су истог дана пронашли и контролисали наведено возило, којим је лице Ф.Ћ. управљало. Наведено лице је током контроле одбило да се подвргне испитивању на присуство oпојних дрога у организму, а испитивањем на присуство алкохола код наведеног лица утврђено је присуство од 2,30 g/kg алкохола у организму", наводе из ПУ Бањалука.
Даљим провјерама утврђено је да лице Ф.Ћ. управља возилом прије стицања права на управљање.
"Сходно наведеном против лица Ф.Ћ. слиједи и подношење захтјева за покретање прекршајног поступка због почињених прекршаја из чланова 184. став 1., 174. став 2. и 220. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. Од лица Ф.Ћ. одузето је наведено путничко возило те враћено власнику", наводе из полиције.
Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука и дежурног судије Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.
