Ухапшен Бањалучанин: "Мртав пијан" напао полицајца у кафићу

23.03.2026
10:14
Бањалучанин Д.Д. је ухапшен након што је пијан у једном кафићу напао полицајца.
Све се догодило у петак, а том приликом полицајац је задобио тјелесне повреде и љекарска помоћ му је указана у Служби хитне медицинске помоћи.
"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 20. марта лишили су слободе лице Д.Д. из Бањалуке, због почињеног прекршаја „Свађа, вика, вриска и непристојно понашање“ из члана 7. Закона о јавном реду и миру и због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Спречавање службеног лица у вршењу службене радње“., наводе из Полицијске управе Бањалука и додају:
Наведено лице се непристојно понашало у угоститељском објекту у Бањалуци, а потом приликом предузимања службене радње физички напало једног полицијског службеника који је задобио тјелесне повреде и љекарска помоћ му је указана у Служби хитне медицинске помоћи Бањалука.
Испитивањем на присуство алкохола код лица Д.Д. утврђено је присуство од 3,74 g/kg алкохола у организму.
О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука и дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.
